От балеток до бриллиантов: в Париже выставили на аукцион личные вещи Брижит Бардо

В Париже 21 сентября прошли торги, на которых были выставлены почти 300 личных вещей легендарной французской актрисы Брижит Бардо, скончавшейся в декабре прошлого года.

Среди лотов - ее знаменитые балетки, украшения, одежда, мебель, гитары и даже обычная кухонная утварь. Организаторы аукциона предложили поклонникам актрисы возможность прикоснуться к истории ее жизни, а вырученные средства направят в том числе на помощь животным. Об этом сообщает BBC .

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Предварительная оценка всей коллекции составляла около 90 тысяч евро, хотя организаторы рассчитывали получить больше. Окончательные итоги пока не опубликованы.

Торги проводил аукционный дом Millon в парижском Hôtel Drouot. Всего на продажу выставлены 285 лотов, привезенных из двух домов Бардо в Сен-Тропе - La Madrague и La Garrigue, а также из ее парижской квартиры.

С 15 по 20 сентября все желающие могли бесплатно осмотреть выставку личных вещей актрисы. Специально для нее организаторы воссоздали часть интерьера парижской квартиры Бардо, расположенной на улице Рю-де-ла-Тур.

Балетки, ставшие частью истории моды

Среди самых интересных лотов - две пары кожаных балеток Repetto, которые напоминают о начале творческого пути Брижит Бардо.

Прежде чем стать кинозвездой, она серьезно занималась классическим балетом. В юности Бардо училась в Парижской консерватории и даже рассматривала возможность профессиональной танцевальной карьеры.

В 1956 году по просьбе актрисы основательница обувной марки Repetto Роз Ретто создала модель балеток Cendrillon, предназначенную для повседневной носки. Бардо появилась в этой обуви в фильме «И Бог создал женщину», после чего балетки стали одним из символов ее стиля.

На аукцион также выставлены балетная пачка актрисы и другие предметы, связанные с ее увлечением танцами.

Пишущая машинка, велосипед и «Камасутра»

Не менее любопытны предметы, которые окружали Бардо в повседневной жизни.

Покупателям предлагают механическую пишущую машинку Olivetti, на которой актриса работала над своей автобиографией и вела личную переписку. На торги также был выставлен письменный стол, за которым она отвечала на письма.

Среди других лотов - велосипед Peugeot, классические гитары, плетеные корзины, соломенные шляпы, очки, зажигалки, часы, кухонная посуда и сковороды Le Creuset.

В коллекции нашлись и более необычные предметы: личный экземпляр «Камасутры», эротические портреты актрисы, а также ее собственные рисунки.

Один из них - ранее неизвестный автопортрет, выполненный карандашом и углем. Его предварительно оценили в 300 евро. Ещё один рисунок, изображающий режиссера Роже Вадима, с которым Бардо состояла в браке, оценен в 80 евро.

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Организаторы постарались сделать аукцион доступным не только состоятельным коллекционерам, но и обычным поклонникам актрисы.

Предварительная стоимость большинства лотов составляла менее 100 евро. Например, любимые красные сапоги Бардо были выставлены с начальной ценой 40 евро, а два ошейника ее собак оценили в 30-50 евро.

Однако некоторые предметы стоили значительно дороже.

Среди наиболее ценных лотов - платиновое кольцо с бриллиантом весом 3,67 карата, рисунок известного французского художника Жан-Жака Семпе и четыре золотые американские монеты номиналом 20 долларов. Их предварительная стоимость достигает 5000-10 000 евро.

На продажу также выставлен золотой браслет с подвесками, который Бардо носила во время свадьбы с актером Жаком Шарье. Его верхняя оценка составила 1200 евро.

При этом организаторы предупреждают, что окончательная стоимость вещей может значительно превысить предварительные оценки.

Бывший личный секретарь актрисы Франк Гийю, проработавший с ней 37 лет, рассказал, что Бардо бережно хранила даже самые незначительные предметы. Она не любила выбрасывать подарки поклонников, старые коробочки, сувениры, зажигалки и другие мелочи.

По словам Гийю, каждая вещь имела свое место в доме актрисы. Даже во время уборки предметы старались возвращать точно туда, где они находились прежде.

Увидев в аукционном зале воссозданную обстановку квартиры Бардо, ее бывший секретарь не смог сдержать слез.

Особое место в коллекции занимают предметы, связанные с любовью Брижит Бардо к животным.

Среди них - мягкие игрушки, фотографии домашних питомцев и ошейники ее собак. Актриса заказывала для своих четвероногих друзей одинаковые ошейники с медальонами, на которых были выгравированы контактные данные.

По воспоминаниям Гийю, Бардо тяжело переживала смерть каждого из своих питомцев. Животных хоронили в саду, а их фотографии занимали почетные места в доме.

Вырученные на аукционе средства получат Фонд Брижит Бардо, занимающийся защитой животных, и единственный сын актрисы Николя-Жак Шарье. Точные доли распределения средств в опубликованной информации не указаны.