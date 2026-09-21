Не пускают в Белый дом: три американских СМИ подали в суд на Трампа

Три крупных американских СМИ - CNN, Politico и MS NOW - подали совместный иск против президента США Дональда Трампа и его администрации после того, как их журналистам запретили доступ в Белый дом.
Редакции требуют восстановить аккредитации своих корреспондентов и признать введённые ограничения неконституционными. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Представители СМИ утверждают, что решение администрации нарушает гарантированные Первой поправкой к Конституции США свободу слова и свободу прессы, а также право на надлежащую правовую процедуру, предусмотренное Пятой поправкой.
Почему журналистов перестали пускать в Белый дом
Конфликт начался в пятницу, 18 сентября, когда Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о запрете доступа в Белый дом для представителей CNN, Politico и MS NOW - телеканала, ранее известного как MSNBC.
Президент обвинил эти СМИ в распространении ложной информации и предвзятом освещении деятельности его администрации
По словам Трампа, свобода прессы не означает, что журналисты могут постоянно публиковать недостоверные сведения о президенте и американском правительстве. Он также заявил, что поддерживает свободную прессу, но считает необходимым, чтобы журналисты освещали события честно и справедливо.
19 сентября корреспондент CNN Бетси Кляйн, журналистка MS NOW Акайла Гарднер и представитель Politico Шайенн Хаслетт не смогли попасть на территорию Белого дома. Их постоянные пропуска были деактивированы или изъяты.
В частности, Гарднер рассказала, что узнала об аннулировании своей аккредитации, когда попыталась воспользоваться пропуском при входе в комплекс Белого дома.
Что требуют CNN, Politico и MS NOW
В понедельник, 21 сентября, три редакции объявили о совместном обращении в суд.
В своем заявлении они подчеркнули, что правительство не вправе определять, какую информацию журналисты должны публиковать и как им следует освещать деятельность государственных органов.
По утверждению представителей СМИ, Белый дом аннулировал аккредитации без предварительного уведомления и предусмотренной законом процедуры, поскольку администрации не понравилось содержание журналистских материалов.
Редакции считают, что подобная практика создает угрозу свободе прессы и праву общества получать независимую информацию о деятельности правительства.
Истцы просят суд как можно скорее восстановить доступ их сотрудников в Белый дом и запретить администрации применять аналогичные ограничения в дальнейшем.
Другие телеканалы поддержали коллег
Конфликт затронул не только три СМИ, которым запретили доступ в Белый дом.
Крупнейшие американские телекомпании ABC, CBS, NBC и Fox News объявили, что отказываются участвовать в совместном освещении мероприятий с участием президента в знак солидарности с журналистами, лишившимися аккредитаций.
К ним присоединился и CNN.
Речь идет о так называемом телевизионном пуле Белого дома - системе, при которой представители разных телеканалов по очереди освещают президентские мероприятия и предоставляют видеоматериалы другим редакциям.
Такой порядок позволяет СМИ получать информацию даже в тех случаях, когда число журналистов, допущенных на мероприятие, ограничено.
При этом телеканалы намерены продолжать работу в других госучреждениях, в том числе освещать деятельность Конгресса США.
Подобные конфликты уже возникали
Нынешнее судебное разбирательство - не первый случай, когда американские СМИ оспаривают решения администрации Трампа об ограничении доступа журналистов к президентским мероприятиям.
В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, Белый дом аннулировал аккредитацию корреспондента CNN Джима Акосты после его спора с президентом на пресс-конференции.
Телеканал обратился в суд, который постановил временно восстановить пропуск журналиста. Впоследствии администрация вернула Акосте постоянную аккредитацию.
Новый конфликт возник в 2025 году, когда администрация Трампа ограничила доступ журналистов Associated Press к некоторым президентским мероприятиям после того, как агентство отказалось использовать предложенное президентом название Мексиканского залива.
Associated Press также оспорило ограничения в суде.
Что будет дальше
На момент подачи иска представители Белого дома и Министерства юстиции США не представили подробных комментариев относительно нового судебного разбирательства.
Теперь суду предстоит рассмотреть аргументы сторон и определить, соответствовало ли аннулирование журналистских аккредитаций требованиям американского законодательства.
CNN, Politico и MS NOW добиваются не только возвращения своих корреспондентов в Белый дом, но и судебного решения, которое защитило бы редакции от аналогичных ограничений в будущем. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.