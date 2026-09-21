Не пускают в Белый дом: три американских СМИ подали в суд на Трампа

Три крупных американских СМИ - CNN, Politico и MS NOW - подали совместный иск против президента США Дональда Трампа и его администрации после того, как их журналистам запретили доступ в Белый дом.

Редакции требуют восстановить аккредитации своих корреспондентов и признать введённые ограничения неконституционными. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Представители СМИ утверждают, что решение администрации нарушает гарантированные Первой поправкой к Конституции США свободу слова и свободу прессы, а также право на надлежащую правовую процедуру, предусмотренное Пятой поправкой.

Почему журналистов перестали пускать в Белый дом

Конфликт начался в пятницу, 18 сентября, когда Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о запрете доступа в Белый дом для представителей CNN, Politico и MS NOW - телеканала, ранее известного как MSNBC.

Президент обвинил эти СМИ в распространении ложной информации и предвзятом освещении деятельности его администрации

По словам Трампа, свобода прессы не означает, что журналисты могут постоянно публиковать недостоверные сведения о президенте и американском правительстве. Он также заявил, что поддерживает свободную прессу, но считает необходимым, чтобы журналисты освещали события честно и справедливо.

Уже на следующий день решение президента было приведено в исполнение.

19 сентября корреспондент CNN Бетси Кляйн, журналистка MS NOW Акайла Гарднер и представитель Politico Шайенн Хаслетт не смогли попасть на территорию Белого дома. Их постоянные пропуска были деактивированы или изъяты.

В частности, Гарднер рассказала, что узнала об аннулировании своей аккредитации, когда попыталась воспользоваться пропуском при входе в комплекс Белого дома.

Что требуют CNN, Politico и MS NOW

В понедельник, 21 сентября, три редакции объявили о совместном обращении в суд.

В своем заявлении они подчеркнули, что правительство не вправе определять, какую информацию журналисты должны публиковать и как им следует освещать деятельность государственных органов.

По утверждению представителей СМИ, Белый дом аннулировал аккредитации без предварительного уведомления и предусмотренной законом процедуры, поскольку администрации не понравилось содержание журналистских материалов.

Редакции считают, что подобная практика создает угрозу свободе прессы и праву общества получать независимую информацию о деятельности правительства.

Истцы просят суд как можно скорее восстановить доступ их сотрудников в Белый дом и запретить администрации применять аналогичные ограничения в дальнейшем.

Дело передано федеральному судье Тимоти Келли, назначенному на эту должность Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. Рассмотрение срочного ходатайства о восстановлении журналистских аккредитаций может начаться уже на этой неделе.

Другие телеканалы поддержали коллег

Конфликт затронул не только три СМИ, которым запретили доступ в Белый дом.

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Крупнейшие американские телекомпании ABC, CBS, NBC и Fox News объявили, что отказываются участвовать в совместном освещении мероприятий с участием президента в знак солидарности с журналистами, лишившимися аккредитаций.

К ним присоединился и CNN.

Речь идет о так называемом телевизионном пуле Белого дома - системе, при которой представители разных телеканалов по очереди освещают президентские мероприятия и предоставляют видеоматериалы другим редакциям.

Такой порядок позволяет СМИ получать информацию даже в тех случаях, когда число журналистов, допущенных на мероприятие, ограничено.

При этом телеканалы намерены продолжать работу в других госучреждениях, в том числе освещать деятельность Конгресса США.

Подобные конфликты уже возникали

Нынешнее судебное разбирательство - не первый случай, когда американские СМИ оспаривают решения администрации Трампа об ограничении доступа журналистов к президентским мероприятиям.

В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, Белый дом аннулировал аккредитацию корреспондента CNN Джима Акосты после его спора с президентом на пресс-конференции.

Телеканал обратился в суд, который постановил временно восстановить пропуск журналиста. Впоследствии администрация вернула Акосте постоянную аккредитацию.

Новый конфликт возник в 2025 году, когда администрация Трампа ограничила доступ журналистов Associated Press к некоторым президентским мероприятиям после того, как агентство отказалось использовать предложенное президентом название Мексиканского залива.

Associated Press также оспорило ограничения в суде.

Что будет дальше

На момент подачи иска представители Белого дома и Министерства юстиции США не представили подробных комментариев относительно нового судебного разбирательства.

Теперь суду предстоит рассмотреть аргументы сторон и определить, соответствовало ли аннулирование журналистских аккредитаций требованиям американского законодательства.

CNN, Politico и MS NOW добиваются не только возвращения своих корреспондентов в Белый дом, но и судебного решения, которое защитило бы редакции от аналогичных ограничений в будущем. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.