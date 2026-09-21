Мона Лиза в небе: американский пилот нарисовал знаменитый портрет с помощью самолета

Американский пилот превратил обычный полет в настоящее произведение искусства. Управляя небольшим самолетом Cessna R182 Skylane RG, он проложил в небе маршрут, который на карте отслеживания воздушных судов сложился в узнаваемый портрет Моны Лизы - знаменитой картины Леонардо да Винчи.

За необычным воздушным представлением наблюдали десятки тысяч человек, сообщает AirNav Radar.

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Необычный полет состоялся 18 сентября в США. Самолет с регистрационным номером N1810R вылетел из аэропорта города Бентонвилл в штате Арканзас и направился к границе с Оклахомой.

Вместо привычного маршрута пилот начал выполнять серию сложных маневров. Постепенно на карте появились очертания лица Моны Лизы, ее волосы, плечи и скрещенные руки.

Для создания портрета летчику потребовалось около трех часов и 45 минут

Все это время самолет следовал по заранее рассчитанной траектории, превращая линию своего движения в своеобразный рисунок.

Самое интересное, что увидеть готовую картину можно было только на экране компьютера или телефона. В самом небе никаких видимых линий самолет не оставлял - изображение создавалось благодаря сервисам, отслеживающим перемещение воздушных судов.

Необычный маршрут быстро привлек внимание пользователей интернета. По сообщениям СМИ, в определенный момент за полетом одновременно наблюдали более 73 тысяч человек.

Следить за появлением воздушного рисунка можно было через сервисы Flightradar24 и AirNav Radar, которые отображают местоположение самолетов и их траектории на интерактивных картах.

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Сервис AirNav Radar опубликовал изображения маршрута, отметив, что постепенно к портрету добавлялись все новые детали, включая руки Моны Лизы.

Flightradar24 также поделился результатом необычного полета в социальных сетях, назвав его настоящим искусством в небе.

Что такое воздушное искусство

Создание изображений с помощью маршрутов самолетов известно как Sky Art, или воздушное искусство.

Пилоты заранее рассчитывают траекторию полета таким образом, чтобы она образовывала определенную фигуру на карте. Это может быть сердце, надпись, изображение животного или даже портрет человека.

Для создания сложных рисунков необходимо учитывать скорость самолета, погодные условия, особенности воздушного пространства и возможности самого воздушного судна. При этом изображение существует только в цифровом виде - его формируют линии маршрута, которые фиксируют системы отслеживания полетов.