21 сентября 2026, 10:28

ИИ-актриса Тилли Норвуд внезапно заговорила на кантонском во время интервью

ИИ-актриса Тилли Норвуд внезапно заговорила на кантонском во время интервью

Виртуальная актриса Тилли Норвуд неожиданно перешла с английского на кантонский прямо во время интервью с Пирсом Морганом. Курьез произошел в тот момент, когда разговор зашел о ее дебютном фильме «Misaligned», где цифровой персонаж должен исполнить главную роль.

Норвуд создана с помощью генеративного ИИ британской компанией Particle6. В эфире шоу «Uncensored» она появилась вместе с актером и режиссером Томом Конти, который решил выяснить, кто еще играет в предстоящей картине - реальные люди или компьютерные персонажи.

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Сначала виртуальная гостья ответила уклончиво, рассказав о гибридном формате проекта и участии реальных режиссеров, сценаристов и монтажеров. Конти повторил вопрос и попросил прямо сказать, являются ли остальные актеры людьми или цифровыми изображениями.

После паузы Норвуд начала отвечать: «А, понятно. Вы спрашиваете о других актерах в «Misaligned». Они все цифровые двойники, как и я. Это гибридное производство, которое означает…»

На этом фраза оборвалась. Затем виртуальная актриса примерно на 15 секунд перешла на кантонский язык, чем явно удивила и Конти, и Моргана. «Вы, кажется, совершенно случайно говорите по-китайски. Почему вы это сделали?» - спросил ведущий.

Норвуд извинилась и объяснила произошедшее техническим сбоем. Она заявила, что не собиралась менять язык и иногда у нее «немного путаются провода», назвав ситуацию небольшой «накладкой».

Позже основательница и руководитель Particle6 Элин ван дер Велден в комментарии Deadline предположила, что Норвуд могла таким образом продемонстрировать свои языковые способности. По ее словам, большинство предыдущих интервью виртуальной актрисы проходили на английском.

Фрагмент с неожиданным переходом на кантонский быстро разошелся в интернете и набрал миллионы просмотров. Само шоу отдельно упомянуло этот момент в описании выпуска.

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Курьез произошел на фоне активного продвижения Норвуд как новой звезды кино. Во время интервью она также рассказывала об использовании ИИ в кинематографе и читала Шекспира.

Дебютным проектом виртуальной актрисы должна стать комедийная драма о взрослении, в которой сочетаются человеческие и ИИ-технологии. Дата выхода «Misaligned» пока не объявлена.

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