Google оштрафовали на 403 млн евро за нарушения правил обработки персональных данных

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Google на 403 млн евро за нарушение европейских правил обработки персональных данных.

Расследование показало, что пользователи могли не знать, как именно компания использует сведения об их местоположении, в том числе для показа рекламы и определения их интересов. Об этом сообщает ирландская телерадиокомпания RTÉ со ссылкой на решение регулятора.

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Расследование продолжалось более шести лет. Оно началось в феврале 2020 года после того, как несколько европейских организаций по защите прав потребителей обратились с жалобами на действия Google.

Проверка охватывала период с 25 мая 2018 года по 4 февраля 2020 года и касалась обработки данных о местоположении пользователей в трех функциях Google: «История приложений и веб-поиска» (Web & App Activity), «История местоположений» (Location History) и «Точность геолокации» (Location Accuracy).

Согласно европейскому Общему регламенту по защите данных (GDPR), компании обязаны обрабатывать персональную информацию законным, добросовестным и прозрачным образом.

Однако ирландский регулятор установил, что Google не соблюдала эти требования при обработке данных о местоположении пользователей

В частности, люди могли не понимать, что сведения об их передвижениях используются для подбора рекламных объявлений или определения их интересов.

Кроме того, компания хранила часть геолокационных данных дольше, чем это было необходимо.

Заместитель председателя DPC Грэм Дойл отметил, что подобные нарушения могли привести к тому, что пользователи утрачивали контроль над собственной персональной информацией.

По его словам, длительное хранение данных о местоположении ещё больше усугубляло эту проблему.

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Почему информация о местоположении требует особой защиты

В ирландской комиссии подчеркнули, что сведения о местоположении человека могут быть полезны для работы различных онлайн-сервисов, но одновременно способны раскрывать значительный объем личной информации.

Например, геолокация помогает прокладывать маршруты, находить ближайшие магазины и получать рекомендации с учетом местонахождения пользователя.

Однако история передвижений также может позволить сделать выводы о привычках человека, местах, которые он регулярно посещает, и других обстоятельствах его частной жизни.

Поэтому пользователи должны иметь возможность понимать, какие именно сведения о них собираются, для чего они используются и как долго хранятся.

Google обязали устранить нарушения в течение шести месяцев

По итогам расследования ирландская комиссия назначила Google штрафы на общую сумму 403 миллиона евро. Кроме того, компания должна в течение шести месяцев привести обработку данных о местоположении в соответствие с требованиями GDPR.

Решение ирландского регулятора распространяется на деятельность Google в Европейском союзе, поскольку европейская штаб-квартира компании находится в Ирландии.

Назначенный штраф стал четвертым по величине среди санкций, которые ирландская комиссия по защите данных применяла с момента вступления GDPR в силу в 2018 году.

В Google заявили, что расследование касается прежних правил обработки данных, которые впоследствии были изменены.

Представитель компании отметил, что с 2019 года Google существенно пересмотрела свои подходы к работе с геолокационной информацией и внедрила новые инструменты, позволяющие пользователям проще управлять персональными данными.

В частности, компания добавила возможности автоматического удаления информации, расширила настройки управления рекламой и сделала более понятными объяснения того, как используются сведения о местоположении.