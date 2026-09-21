Драка из-за шезлонга на пляже в Греции закончилась смертью 82-летнего мужчины

В курортной зоне Вулиагмени недалеко от Афин в Греции 82-летний мужчина умер после конфликта из-за пляжного шезлонга, сообщает Euronews.

Трагедия произошла в воскресенье около 10:00 утра. 76-летний мужчина, находившийся на пляже вместе с 21-летней девушкой, вступил в спор с 82-летним мужчиной из-за места на пляже. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 82-летний мужчина упал и у него остановилось сердце.

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Дежурная медсестра пыталась реанимировать мужчину, используя сердечно-легочную реанимацию и дефибриллятор. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

76-летнего участника драки задержали по подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Девушку, которая была вместе с ним, после допроса отпустили.

Конфликты из-за шезлонгов в последние годы стали одной из заметных проблем на греческих пляжах. На фоне роста туризма отдыхающие жалуются на практику, когда места на пляже заранее занимают шезлонгами, оставляя другим посетителям меньше свободного пространства. Недовольство вызывает и стоимость их аренды, особенно в популярных туристических районах, в том числе в Аттике.

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Частные компании нередко занимают значительные участки побережья под шезлонги. Власти при этом выявляют случаи их установки за пределами разрешенных зон, что ограничивает свободный доступ к пляжу.

Против этой практики в Греции несколько лет назад возникло «движение полотенец». Инициатива зародилась на острове Парос, где местные жители выступили за свободный доступ к общественным пляжам, а затем распространилась на другие регионы страны.

Для контроля за соблюдением правил власти используют дроны и спутниковые снимки. Сообщить о незаконно установленных шезлонгах можно также через специальное приложение MyCoast.

Согласно греческим правилам, свободными должны оставаться не менее 70% территории каждого пляжа, а в природоохранных зонах - не менее 85%. Шезлонги также должны находиться минимум в четырех метрах от кромки воды.