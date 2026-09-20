Трамп запретил CNN, Politico и MS NOW доступ в Белый дом - решение уже начали исполнять

Журналистов CNN, Politico и телеканала MS NOW перестали пускать на территорию Белого дома после того, как президент США Дональд Трамп объявил о запрете для этих СМИ. Представители редакций, пришедшие на работу в субботу, обнаружили, что их постоянные пропуска деактивированы, а затем были изъяты сотрудниками охраны.

Дональд Трамп объявил о запрете в пятницу, 18 сентября. В публикации в Truth Social президент обвинил CNN, MS NOW и Politico в распространении «фейковых новостей», а также «вымыслов и лжи» при освещении деятельности президента и его администрации. Трамп добавил, что аналогичные меры могут последовать и в отношении других СМИ, пишет Reuters

Читайте нас также Google News Facebook

Первоначально было неясно, как именно будет действовать запрет: после заявления президента журналисты трёх редакций ещё некоторое время продолжали работать в Белом доме. Однако утром в субботу стало понятно, что решение начали исполнять.

Корреспондент MS NOW в Белом доме Акайла Гарднер рассказала, что смогла пройти через первые два пункта контроля, однако затем её пропуск перестал работать. Сотрудник сообщил журналистке, что карта деактивирована, и попросил её сдать. По словам Гарднер, на вопрос о причине он ответил, что решение принято «выше его уровня». Пропуска лишился и фотограф телеканала, сообщает AP News

С похожей ситуацией столкнулась старший корреспондент CNN в Белом доме Бетси Кляйн. Сотрудники Секретной службы сообщили ей, что её аккредитация деактивирована. CBS News непосредственно наблюдала, как Кляйн и оператор CNN пытались попасть на территорию комплекса, а затем ушли без своих пропусков.

Politico сообщило, что его корреспондент в Белом доме Шайенн Хаслетт также не смогла пройти внутрь: её остановила Секретная служба и изъяла пропуск.

Почему Трамп запретил три СМИ

Президент не назвал какой-либо одной публикации или телесюжета, ставшего причиной решения.

Когда журналисты спросили его, почему запрет вводится именно сейчас, Трамп заявил, что речь идёт о совокупности материалов за последние годы. На вопрос о конституционности решения президент ответил, что считает эти СМИ распространителями «фейковых новостей».

CNN, Politico и MS NOW отвергли обвинения и заявили о намерении защищать права своих журналистов.

CNN назвала возможное ограничение доступа незаконным посягательством на фундаментальное право, защищённое Конституцией США, и подчеркнула, что продолжит освещать деятельность администрации.

Politico также заявило, что продолжит работу в Белом доме и будет «решительно защищать» права, гарантированные Первой поправкой.

Читайте

MS NOW сообщила, что намерена предпринять необходимые шаги для защиты свободы прессы и роли независимой журналистики.

Ассоциация корреспондентов Белого дома потребовала отменить запрет

На ситуацию отреагировала White House Correspondents’ Association (WHCA), представляющая журналистов, освещающих деятельность американского президента.

Президент ассоциации Жаки Хайнрих заявила, что лишение журналистов доступа нарушает Первую поправку, и призвала администрацию немедленно восстановить их аккредитации.

WHCA особо предупредила, что речь идёт не только о CNN, Politico и MS NOW: если правительство сможет исключить одно СМИ из-за содержания его публикаций, тот же принцип впоследствии может быть применён к любому другому изданию.

С ещё более жёсткой оценкой выступил Reporters Committee for Freedom of the Press. Президент организации Брюс Браун назвал подобный запрет «явно неконституционным».

Подобные споры уже доходили до суда

У нынешнего конфликта есть важная юридическая предыстория. Во время первого президентского срока Трампа Белый дом уже пытался лишать отдельных журналистов аккредитации, после чего ограничения оспаривались в судах.

Конфликты вокруг доступа прессы продолжились и во время второго срока. В 2025 году администрация изменила многолетнюю систему формирования президентского пресс-пула, отобрав часть полномочий у Ассоциации корреспондентов Белого дома. Отдельный конфликт возник с Associated Press после того, как агентство отказалось следовать принятому администрацией названию Мексиканского залива; спор также перешёл в юридическую плоскость, напоминает The Washington Post

Нынешнее решение может привести к новому судебному разбирательству. Все три редакции дали понять, что готовы отстаивать свои права, а правозащитники указывают на существующую судебную практику: предоставив журналистам систему доступа в Белый дом, власти не могут произвольно лишать аккредитации из-за содержания публикаций.

Сам Трамп между тем предупредил, что список СМИ, которых могут коснуться ограничения, способен расшириться. Reuters сообщает, что среди возможных следующих целей президент упоминал The New York Times и The Washington Post