20 сентября 2026, 12:01

Трамп объявил о создании «Сил ИИ» и пообещал назначить нового «царя искусственного интеллекта»

Трамп объявил о создании «Сил ИИ» и пообещал назначить нового «царя искусственного интеллекта»

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой структуры под названием AI Force - «Силы ИИ», которая должна заниматься вопросами развития и контроля искусственного интеллекта. При этом американский лидер подчеркнул, что его администрация не намерена тормозить стремительное развитие технологии.

О своих планах Трамп сообщил в субботу, 19 сентября, в социальной сети Truth Social. Однако подробностей о том, как именно будут устроены «Силы ИИ», кому они будут подчиняться и какими полномочиями обладать, президент пока не раскрыл, сообщает Reuters

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«Мы ни в коем случае не будем препятствовать или сдерживать рост этой невероятной отрасли», - написал Трамп. По его словам, власти США, напротив, намерены поддерживать индустрию и одновременно следить за её развитием.

Президент сравнил новую инициативу с созданными во время его первого срока Космическими силами США - Space Force.

«Для этого я создаю AI Force, подобно тому как я создал Space Force», - заявил Трамп, назвав Космические силы большим успехом своей первой администрации.

Одновременно президент пообещал в ближайшем будущем назначить нового «царя ИИ» (AI czar) - высокопоставленного советника, который будет курировать это направление. В характерной для себя манере Трамп добавил, что на эту должность могут претендовать «только люди с высоким IQ».

Что именно будут делать «Силы ИИ», пока неизвестно

Несмотря на громкое название, говорить о создании полноценного нового ведомства пока рано.

Белый дом не представил организационную структуру AI Force, не сообщил о её бюджете и численности и даже не уточнил, будет ли она гражданской или связанной с военными структурами. The Washington Post отмечает, что администрация не дала ответа на запрос о характере нового органа.

Сам Трамп обозначил лишь общий принцип: развитие искусственного интеллекта не следует ограничивать, однако власти должны пресекать злоупотребления. Для этого, по его мнению, достаточно уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия.

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Трамп объявил о создании «Сил ИИ» и пообещал назначить нового «царя искусственного интеллекта»

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Поэтому заявление президента пока правильнее воспринимать не как анонс нового регулятора ИИ, а как объявление о создании пока не конкретизированной структуры, которая должна одновременно поддерживать отрасль и следить за возможными злоупотреблениями.

На фоне споров об опасности искусственного интеллекта

Заявление Трампа прозвучало на фоне новой волны дискуссий о скорости развития искусственного интеллекта. Представители технологической индустрии и исследователи всё чаще предупреждают о рисках, связанных с появлением систем, возможности которых могут приблизиться или превзойти человеческие.

Среди тех, кто в последнее время призывал внимательнее относиться к скорости развития наиболее мощных моделей, Axios называет руководителя Anthropic Дарио Амодея, главу OpenAI Сэма Альтмана, Илона Маска и сооснователя Google DeepMind Демиса Хассабиса.

Трамп, напротив, в последние дни неоднократно отвергал наиболее мрачные прогнозы относительно ИИ. Он назвал опасения по поводу захвата контроля сверхразумным искусственным интеллектом «мистификацией» и заявил, что США не должны позволить страхам затормозить отрасль.

Такая позиция связана в том числе с технологическим соперничеством с Китаем. Администрация Трампа рассматривает лидерство в сфере искусственного интеллекта как важнейший фактор экономической и геополитической конкуренции между двумя странами.

Есть ещё любопытная деталь: в тот же день Трамп предложил задуматься и о переименовании самого искусственного интеллекта. Среди предложенных им вариантов - Superior Intelligence, Extreme Intelligence и Supreme Intelligence. В Truth Social президент даже устроил голосование по этому поводу.

Кто был «царём ИИ» раньше

Должность «царя ИИ» для администрации Трампа не новая. Её занимал венчурный инвестор Дэвид Сакс, одновременно курировавший вопросы искусственного интеллекта и криптовалют.

В марте он покинул формальную должность, однако сохранил влияние на технологическую политику администрации и стал сопредседателем президентского Совета советников по науке и технологиям. Поэтому заявление Трампа фактически означает, что Белый дом собирается вновь выделить отдельного высокопоставленного куратора искусственного интеллекта.

 

Трамп объявил о создании «Сил ИИ» и пообещал назначить нового «царя искусственного интеллекта»

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