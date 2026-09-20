США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке: у аэропорта Эр-Рияда вспыхнул пожар

США распространили предупреждения для своих граждан на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. В Вашингтоне считают, что ситуация способна «быстро обостриться». Накануне Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, летевшую в сторону Эр-Рияда, а возле международного аэропорта саудовской столицы загорелся топливный резервуар.

Предупреждения американских дипломатических миссий появились 19 сентября. Они призывают граждан США в регионе проявлять повышенную осторожность и учитывать вероятность отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и других перебоев в транспортном сообщении. Аналогичное сообщение, в частности, распространило посольство США в Израиле; американские СМИ сообщают о предупреждениях и других дипмиссий в регионе.

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Поводом стало новое обострение вокруг Йемена. Американская сторона отмечает, что поддерживаемые Ираном хуситы ведут боевые действия против Саудовской Аравии и уже атаковали гражданские аэропорты. По оценке Вашингтона, нынешний конфликт имеет потенциал для «быстрой эскалации», пишет vinnews.com

Ракета на Эр-Рияд и пожар возле аэропорта

В ночь на субботу жители Эр-Рияда получили предупреждения о «враждебной воздушной угрозе». Людей призывали оставаться в помещениях и избегать открытых пространств. В городе были слышны взрывы, после чего власти объявили отбой тревоги. Это стало первым подобным предупреждением для саудовской столицы с момента нового обострения конфликта в июле. Al Jazeera

Позже коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету хуситов, направлявшуюся в сторону Эр-Рияда. Саудовские военные также заявили о попытках атаковать другие районы королевства, включая Таиф, Фарасан и Янбу.

Наиболее тревожные кадры пришли из района международного аэропорта имени короля Халида. Видео и фотографии Reuters подтвердили появление большого столба черного дыма и пламени возле аэропортового комплекса.

Позже AFP уточнило важную деталь: пожар возник на топливном резервуаре с логотипом государственной нефтяной компании Aramco на складе возле аэропорта. Пожарные огонь потушили. Таким образом, формулировка «горит аэропорт Эр-Рияда» была бы неточной - горел объект топливной инфраструктуры в непосредственной близости от аэропорта.

При этом работа воздушной гавани действительно оказалась нарушена: в субботу некоторые рейсы были задержаны или отменены, пишет The Washington Post

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Хуситы заявили об ударах по «чувствительным объектам»

Хуситы взяли на себя ответственность за новую серию атак. Их военный представитель Яхья Сари заявил об операциях с применением баллистических и крылатых ракет и беспилотников против «чувствительных объектов» в Эр-Рияде. Кроме того, движение заявило об атаке на объект Aramco в портовом городе Янбу на побережье Красного моря, сообщает Al Jazeera

При этом хуситы не уточнили, какой именно объект они пытались поразить в Эр-Рияде, поэтому на данный момент нельзя достоверно утверждать, что целью был международный аэропорт или что пожар на топливном складе непосредственно стал результатом попадания хуситской ракеты или беспилотника.

США предупреждают путешественников

Для обычных путешественников наиболее важная часть американского предупреждения касается авиации. Гражданам США рекомендуют следить за информацией аэропортов и авиакомпаний, быть готовыми к внезапному изменению маршрутов и избегать демонстраций и больших скоплений людей.

Отдельно Госдепартамент вновь подчеркнул максимально жесткую рекомендацию в отношении Ирана: не ездить туда ни по какой причине, а находящимся в стране американским гражданам рекомендовано покинуть ее.

Ситуация остается напряженной и внутри Йемена, где в последние недели усилились столкновения хуситов с силами международно признанного правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. На этом фоне дальнейшие ракетные и беспилотные атаки создают риск новых перебоев в работе аэропортов и воздушного сообщения в регионе