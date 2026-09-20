США атаковали подозреваемый в наркотрафике катер: опубликовано видео удара

Американские военные нанесли удар по быстроходному судну в Карибском море, которое, по утверждению разведки США, использовалось для перевозки наркотиков. В результате операции погибли четыре человека.

Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

Читайте нас также Google News Facebook

Операция была проведена в субботу, 19 сентября, силами Joint Task Force Western Hemisphere - объединённой оперативной группы, действующей под руководством SOUTHCOM.

По данным американского командования, быстроходное судно двигалось по одному из известных маршрутов наркотрафика в Карибском море. В SOUTHCOM заявили, что разведывательная информация подтверждала его «активное участие в наркотрафике», сообщает EBS

В результате удара погибли четыре человека. Американские военные называют их «наркотеррористами», однако в опубликованном сообщении не приводятся их имена или гражданство, не уточняется принадлежность к конкретному картелю и не сообщается, какой именно груз находился на борту судна.

SOUTHCOM также опубликовало короткую видеозапись операции. На ней видно быстроходное судно, движущееся по воде, после чего происходит взрыв.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU - U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

Не первый удар за последние недели

Операция 19 сентября стала частью значительно более широкой кампании США против морских маршрутов наркотрафика в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Читайте

Только за последние недели американские силы провели целую серию подобных операций. Например, 9 сентября SOUTHCOM сообщило об ударе по быстроходному катеру на одном из маршрутов наркотрафика в Карибском море. Тогда погибли три человека.

15 сентября американские силы перехватили в восточной части Тихого океана судно, которое, по утверждению SOUTHCOM, использовалось как плавучая заправочная станция для наркоторговцев и было связано с эквадорской группировкой Los Choneros. Людей с судна передали властям Эквадора, после чего американские военные потопили его.

Похожие операции проводились и ранее. 25 августа американские военные нанесли удар по другому быстроходному судну в Карибском море. Тогда SOUTHCOM также сообщило о четырёх погибших. Southcom

Командующий SOUTHCOM генерал морской пехоты Фрэнсис Донован заявлял, что американские силы намерены продолжать давление на наркокартели и разрушать их транспортные и логистические сети. Southcom

Вашингтон расширяет борьбу с картелями

Параллельно администрация Дональда Трампа пытается расширить международное сотрудничество против наркокартелей в Латинской Америке.

Одним из таких проектов стала поддерживаемая США коалиция Shield of the Americas. В сентябре о присоединении к ней объявило Перу. По данным Reuters, сотрудничество предусматривает, в частности, более активный обмен разведывательной информацией и координацию действий против транснациональных преступных организаций. Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио при этом заявлял, что Вашингтон делает ставку на сотрудничество с государствами региона и не намерен проводить наземные военные операции против наркоторговцев на территории стран Латинской Америки без их согласия.