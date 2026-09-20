20 сентября 2026, 16:58

Символ Букингемского дворца оказался под угрозой: гвардейцам хотят заменить знаменитые шапки

Символ Букингемского дворца оказался под угрозой: гвардейцам хотят заменить знаменитые шапки

Высокие чёрные шапки британских гвардейцев давно стали таким же узнаваемым символом Лондона, как Букингемский дворец или красные двухэтажные автобусы. Однако традиция, которой уже больше двух веков, снова оказалась под угрозой: группа британских парламентариев требует прекратить использование натурального медвежьего меха.

Солдаты в алых мундирах и огромных чёрных шапках ежедневно привлекают туристов у королевских резиденций и появляются на важнейших государственных церемониях Великобритании. Но за эффектным внешним видом стоит деталь, которая всё чаще вызывает споры: знаменитые bearskin caps - «медвежьи шапки» - по-прежнему изготавливают из настоящего меха.

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Теперь 18 депутатов британского парламента и один член Палаты лордов обратились к министру обороны Люку Полларду с призывом положить конец этой практике.

По их мнению, использование натурального меха в XXI веке «невозможно оправдать», если существует возможность создать искусственную замену, которая сохранит исторический облик формы.

Откуда берётся мех для королевской гвардии

Мех поступает из Канады, где чёрных медведей добывают в рамках регулируемой охоты. Британское Министерство обороны ранее подчёркивало, что животных не убивают специально ради изготовления головных уборов для гвардейцев.

Однако защитников животных и часть парламентариев этот аргумент не убеждает.

В письме правительству депутаты заявили, что использование настоящих медвежьих шкур больше не соответствует современным этическим стандартам. Пока разрабатывается замена, считают они, Министерство обороны должно как минимум прекратить заказывать новые меховые шапки.

К кампании давно подключена британская организация PETA. По полученным ею в рамках закона о свободе информации данным, в 2024 году Минобороны заказало 22 новые медвежьи шапки, а в 2025-м - уже 96.

PETA утверждает, что для изготовления одного такого головного убора требуется шкура как минимум одного медведя. По подсчётам организации, с 2017 года по июль 2024-го Министерство обороны приобрело 526 шапок.

Военные готовы отказаться от меха - но есть проблема

Интересно, что само британское Министерство обороны уже не настаивает на сохранении натурального меха любой ценой.

В ведомстве заявили CNN, что поддерживают переход на искусственный материал, если будет найден вариант, соответствующий требованиям военных.

И именно здесь попытки изменить двухсотлетнюю традицию сталкиваются с практической проблемой.

Будущая искусственная шапка должна пройти пять основных испытаний: на поглощение воды, проникновение влаги, внешний вид, скорость высыхания и устойчивость к сжатию.

Кроме того, новую модель должны испытать сами военнослужащие. Головной убор обязан сохранять форму во время продолжительных церемоний, быть безопасным и достаточно удобным.

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Минобороны также намерено учитывать стоимость, экологичность и срок службы искусственной альтернативы. Иными словами, недостаточно изготовить шапку, которая просто выглядит как настоящая: она должна выдерживать британский дождь, многочасовые парады и годы эксплуатации.

Шапка высотой почти полметра

История знаменитых bearskin caps уходит в начало XIX века. Высокие меховые головные уборы должны были визуально увеличивать рост солдата и делать его более внушительным на поле боя.

Со временем их практическое военное значение исчезло, но они превратились в одну из самых узнаваемых деталей британского церемониального костюма.

Сегодня такие шапки носят военнослужащие пяти полков пешей гвардии: Гренадерского, Колдстримского, Шотландского, Ирландского и Валлийского. Их можно увидеть не только у Букингемского дворца, но и на церемонии Trooping the Colour, открытии сессии парламента и других государственных мероприятиях.

Высота головного убора составляет около 45 сантиметров. В основе находится плетёный каркас, поверх которого располагается мех.

Уход за шапками тоже представляет собой своеобразный ритуал. Как рассказывали в Валлийской гвардии, их регулярно расчёсывают, обрабатывают паром и даже моют шампунем.

Зато служат они необычайно долго. При хорошем уходе одна шапка может использоваться десятилетиями, а некоторым экземплярам, которые британские гвардейцы продолжают носить сегодня, уже более 40 лет.

Традиция обходится недёшево

Есть у спора и финансовая сторона.

По данным британского правительства, опубликованным в апреле, приобретение одной новой медвежьей шапки обходится примерно в 2460 фунтов стерлингов.

PETA, опираясь на официальные данные, подсчитала, что с 2017 по 2024 год Министерство обороны потратило на такие головные уборы более 1 миллиона фунтов.

Таким образом, спор вокруг bearskin caps уже давно вышел за пределы дискуссии о защите животных. Правительству предстоит решить, можно ли заменить один из самых узнаваемых элементов британской военной традиции современным материалом - так, чтобы турист у ворот Букингемского дворца практически не заметил разницы.

Пока подходящей искусственной альтернативы, которая прошла бы все армейские испытания, нет. Поэтому знаменитые чёрные шапки остаются на своих местах. Но позиция Министерства обороны показывает: если такую замену удастся создать, натуральный медвежий мех действительно может исчезнуть из формы Королевской гвардии.

 

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