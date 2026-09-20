20 сентября 2026, 09:41 Mixnews\AFP

Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с „Моной Лизой

Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с „Моной Лизой

В парижском Лувре произошел новый инцидент, причем на этот раз - в одном из самых известных и многолюдных помещений музея. Двое граждан Германии решили самовольно устроить собственную «выставку» в зале, где находится «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Мужчин задержали.

Инцидент произошел в субботу, 19 сентября, около 15:30. Информацию подтвердили сразу несколько французских СМИ со ссылкой на источники в полиции, в том числе AFP, Le Parisien и TF1.

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Двое мужчин принесли в Лувр две небольшие картины размером примерно 30 на 40 сантиметров и при помощи клейкой ленты прикрепили их непосредственно к стене зала, где выставлен знаменитый портрет Леонардо.

На одной из принесенных работ был изображен один из участников акции в доспехах. На второй находились портреты обоих мужчин и женщины. Как сообщает полиция, охрана Лувра быстро заметила происходящее, задержала посетителей и вызвала полицейских, пишет AFP.

На допросе мужчины объяснили свой поступок предельно просто: они сделали это «ради забавы».

Однако шутка может иметь юридические последствия. Когда сотрудники музея сняли самовольно размещенные картины, на стене обнаружили небольшие повреждения. После того как Лувр официально подаст заявление, мужчин должны вызвать в суд.

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Главный вопрос после сообщений об инциденте касался состояния самой картины. Полиция подтвердила, что «Мона Лиза» не получила никаких повреждений. Шедевр Леонардо находится за специальным защитным стеклом.

Инцидент произошел в Зале государств (Salle des États, зал 711) в крыле Денон. Именно здесь с 1966 года находится «Мона Лиза». Лувр называет его самым большим залом музея; для картины создана специальная защитная витрина, позволяющая контролировать температуру и влажность, подчеркивает Le Louvre

Для Лувра это особенно чувствительная история

Происшествие вновь привлекло внимание к безопасности Лувра. В октябре 2025 года музей уже оказался в центре мировых новостей после дерзкого дневного ограбления, когда были похищены восемь драгоценностей стоимостью в миллионы долларов. Четверо подозреваемых были задержаны, однако сами похищенные ценности, по данным AFP, до сих пор не найдены.

Поэтому даже сравнительно безобидная выходка двух посетителей воспринимается сейчас иначе: людям удалось принести в музей собственные картины и закрепить их на стене непосредственно в помещении, где выставляется самый знаменитый экспонат Лувра.

На фоне проблем с безопасностью и огромного потока посетителей музей готовится к масштабной реконструкции. В том числе предполагается создать отдельное новое пространство для «Моны Лизы» и новый вход в Лувр.

 

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