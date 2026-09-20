20 сентября 2026, 12:59

Мужчина подъехал к Белому дому и потребовал встречи с Трампом: вмешалась Секретная служба

Мужчина подъехал к Белому дому и потребовал встречи с Трампом: вмешалась Секретная служба

Необычный инцидент произошёл возле Белого дома в Вашингтоне: мужчина на автомобиле выехал на тротуар рядом с охраняемым периметром, после чего был задержан сотрудниками Секретной службы США. Во время задержания он, по данным американских СМИ, требовал разговора с президентом Дональдом Трампом, сообщает People.com

Инцидент произошёл в субботу, 19 сентября, вскоре после 12:15 по местному времени на пересечении 16-й улицы и H Street NW - непосредственно к северу от Лафайет-сквер и Белого дома.

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Появление автомобиля на тротуаре вызвало масштабную реакцию сил безопасности. К месту прибыли сотрудники Секретной службы и полиции Вашингтона, движение по соседним улицам временно перекрыли. Мужчину задержали, а его автомобиль тщательно обследовали.

Ничего подозрительного или опасного в машине обнаружено не было, сообщили в Секретной службе. После задержания мужчину доставили в одну из местных больниц для проведения «оценки психического состояния». Его имя пока публично не называлось.

По сообщениям СМИ, когда мужчину заковали в наручники, он настаивал на том, что хочет лично поговорить с Дональдом Трампом.

Однако президента в Белом доме в этот момент не было. Согласно его публичному расписанию, Трамп находился в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

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«Из соображений предосторожности местные дороги были перекрыты, автомобиль был проверен - результаты проверки отрицательные», - сообщили в Секретной службе.

В ведомстве также поблагодарили сотрудников собственной охраны и столичную полицию за оперативную реакцию.

Инцидент произошёл на фоне усиленных мер безопасности вокруг президентского комплекса. В сентябре власти временно ограничили доступ к ряду территорий вокруг Белого дома, включая значительную часть Лафайет-парка. Национальная парковая служба объяснила ограничения запросом Секретной службы и необходимостью обеспечить дополнительную дистанцию между общественными пространствами и охраняемым комплексом.

Кроме того, администрация Трампа и Секретная служба обсуждают более долговременное усиление защиты района Белого дома, в том числе возможность постоянного ограждения Лафайет-сквер.

 

Мужчина подъехал к Белому дому и потребовал встречи с Трампом: вмешалась Секретная служба

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