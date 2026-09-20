Китай отправил в космос сразу девять спутников: среди них - аппарат с искусственным интеллектом

Китай успешно вывел на орбиту сразу девять спутников с помощью коммерческой ракеты Kinetica-1. Среди аппаратов - спутники дистанционного зондирования Земли, экспериментальная платформа для развития спутниковой связи и аппарат, способный самостоятельно обрабатывать полученные данные прямо в космосе.

Ракета Kinetica-1 (китайское название - Lijian-1, «Лицзянь-1») стартовала в воскресенье, 20 сентября, в 12:03 по пекинскому времени - в 7:03 по латвийскому - из коммерческой космической зоны Дунфэн, расположенной в районе космодрома Цзюцюань.

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Все девять аппаратов успешно отделились от ракеты и вышли на расчетные орбиты, сообщило китайское агентство Синьхуа

На борту находились спутники Qinling-01 и Qinling-02, Pujiang-4, Pengcheng, три аппарата группы Diting-01 - A, B и C, а также Chaozhisuan-1 и Yunxiao Pathfinder.

Особый интерес представляет Chaozhisuan-1 - экспериментальный спутник, совмещающий наблюдение Земли с вычислениями непосредственно на орбите. Аппарат оснащён оптической системой высокого разрешения и бортовым компьютером с возможностями искусственного интеллекта. Это позволяет обрабатывать часть получаемых изображений ещё в космосе и быстрее передавать пользователям уже готовые данные.

Ещё один аппарат, Pengcheng, предназначен для испытания технологий, объединяющих спутниковую связь, наблюдение и вычисления. Разработчики рассматривают такие решения в том числе как технологическую базу для будущих сетей связи нового поколения.

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Остальные спутники предназначены для различных задач - от оптического дистанционного зондирования Земли и мониторинга электромагнитного спектра до научных экспериментов. Получаемые данные могут применяться в экологическом мониторинге, предупреждении стихийных бедствий, сельском хозяйстве, исследовании природных ресурсов и развитии «умных» городов.

16-й полёт Kinetica-1

Для Kinetica-1 нынешняя миссия стала 16-м запуском с момента дебюта ракеты в 2022 году и пятым в 2026 году. К настоящему времени ракеты семейства Kinetica доставили в космос в общей сложности 121 спутник и более 21 тонны полезной нагрузки.

Kinetica-1 представляет собой четырёхступенчатую твердотопливную ракету коммерческой компании CAS Space. Её возможности позволяют выводить примерно до 2 тонн на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонны на солнечно-синхронную орбиту.

Нынешний запуск хорошо показывает направление, в котором развивается китайская коммерческая космонавтика: вместе с обычными спутниками наблюдения на орбиту всё чаще отправляются аппараты, способные не просто собирать информацию, но и обрабатывать её в космосе с помощью искусственного интеллекта.