20 сентября 2026, 19:09

Иран обнародовал условия, переданные Вашингтону через посредников для возобновления работы Ормузского пролива.

Иран обнародовал условия, переданные Вашингтону через посредников для возобновления работы Ормузского пролива.

Главный переговорщик Ирана заявил в воскресенье, что Тегеран через посредников передал Вашингтону свои условия для возобновления работы стратегически важного Ормузского пролива, который он блокировал на протяжении всей войны на Ближнем Востоке.

Спустя несколько месяцев после начала конфликта, начавшегося с американо-израильских атак на Иран в конце февраля, две противоборствующие стороны зашли в тупик.

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С тех пор Тегеран сохраняет жесткий контроль над Ормузским проливом - важнейшим морским путем для транспортировки нефти и газа по всему миру, - в то время как Вашингтон ведет кампанию по подрыву иранских портов и экономики.

«Наши послания и разъяснения наших условий были четко донесены до другой стороны через посредников», - заявил спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, который был главным переговорщиком на переговорах по прекращению войны, сообщают зарубежные СМИ, передает Telegraph.

«Пока не будут выполнены условия… и не будут соблюдены обязательства США, будет невозможно вернуться к ситуации, существовавшей до переговоров, и к открытому проливу», - добавил он, согласно сообщению государственного телевидения.

Галибаф также заявил, что Ирану необходимо и бороться, и вести переговоры, добавив, что Тегеран будет использовать военную силу для отражения нападений врагов и дипломатию для закрепления достижений на поле боя, когда настанет подходящий момент.

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Между тем, Мохсен Резаи, глава Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил в субботу, что Иран передал свои условия США через посредника, Катар.

«Наши условия таковы: прекращение войны на всех фронтах, разморозка замороженных средств и снятие военно-морской блокады», - подчеркнул он.

Иранские власти объявили, что министр внутренних дел Пакистана (страны, которая также выступает в качестве посредника) Мохсин Накви прибудет в Тегеран в воскресенье для проведения переговоров.

Тем временем, в воскресенье центральное военное командование Ирана «Хатам аль-Анбия» выступило с угрозой в адрес Соединенных Штатов, опубликовав заявление по государственному телевидению.

«Мы предупреждаем, что если США допустят какую-либо ошибку в своем подходе к Ирану, все базы и интересы этой страны станут мишенью для непрерывных, эффективных и болезненных атак без каких-либо ограничений», - говорится в заявлении.

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