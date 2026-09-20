Худший результат с 1949 года: партия Мерца разгромлена на выборах в Германии

Региональные выборы в Германии принесли сразу два серьёзных поражения христианским демократам канцлера Фридриха Мерца. В Мекленбурге - Передней Померании CDU показал худший результат на земельных выборах за всю историю партии, а в Берлине потерял первое место. Главным победителем дня стала «Альтернатива для Германии» (AfD), подтвердившая резкий рост популярности на востоке страны.

По предварительным данным ARD вечером 20 сентября, в Мекленбурге - Передней Померании первое место занимает правая «Альтернатива для Германии», получая около 37% голосов.

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Правящая в земле Социал-демократическая партия (SPD) премьер-министра Мануэлы Швезиг идёт следом примерно с 35,5%. Разрыв между двумя партиями невелик, однако по сравнению с выборами 2021 года картина изменилась радикально: тогда SPD получила 39,6%, а AfD - лишь 16,7%.

Таким образом, за пять лет поддержка AfD здесь выросла более чем вдвое.

Но самым болезненным результат оказался для CDU канцлера Фридриха Мерца. По прогнозу ARD, христианские демократы получают лишь около 5,4–5,5% и находятся опасно близко к пятипроцентному барьеру.

На предыдущих выборах партия получила 13,3%. Нынешний результат, если окончательный подсчёт его подтвердит, станет худшим результатом CDU на любых земельных выборах с момента образования Федеративной Республики Германия в 1949 году.

В Берлине побеждают «Левые»

Неудачно для партии Мерца складываются выборы и в немецкой столице.

По предварительным оценкам, первое место занимает партия Die Linke («Левые»), получая около четверти голосов. CDU, который после выборов 2023 года стал крупнейшей политической силой Берлина, опускается примерно до 20%.

Это серьёзная потеря: три года назад христианские демократы получили 28,2%.

AfD одновременно заметно улучшает свои позиции и претендует примерно на 16% против 9,1% в 2023 году.

Таким образом, действующая коалиция CDU и SPD теряет большинство, и Берлину, скорее всего, предстоят сложные переговоры о создании нового правительства.

Одним из возможных вариантов становится союз «Левых», «Зелёных» и социал-демократов. Теоретически возможна и коалиция CDU, «Зелёных» и SPD. При этом практически все основные партии заранее исключили сотрудничество с AfD.

Второй успех AfD за две недели

Результат в Мекленбурге - Передней Померании особенно важен потому, что это уже второй крупный успех AfD на востоке Германии за две недели.

6 сентября партия одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Теперь она становится сильнейшей политической силой ещё в одной восточногерманской земле.

Это превращает отдельные региональные успехи в гораздо более серьёзную тенденцию.

AfD всё увереннее становится доминирующей партией в значительной части востока Германии, тогда как традиционные партии - прежде всего CDU - теряют там позиции.

При этом превращать электоральные победы в реальную власть AfD пока значительно сложнее. Остальные крупные партии сохраняют так называемый Brandmauer - «брандмауэр», то есть отказ создавать с AfD правящие коалиции.

Поэтому даже первое место в Мекленбурге - Передней Померании ещё не означает, что партия получит пост премьер-министра земли.

Что результаты означают для Мерца

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Для Фридриха Мерца выборы становятся прежде всего серьёзным внутриполитическим испытанием.

Сам канцлер уже назвал результат CDU в Мекленбурге - Передней Померании «катастрофой» и признал, что его невозможно приукрасить.

Однако менять политический курс Мерц пока не намерен.

«Реформы должны состояться», - заявил канцлер после появления первых результатов, подчеркнув, что экономические проблемы Германии требуют не отказа от преобразований, а их ускорения.

По словам Мерца, стране необходимы «твёрдость, настойчивость и терпение».

Тем не менее давление на канцлера внутри CDU, вероятно, усилится. Поражение произошло всего через две недели после неудачи христианских демократов в Саксонии-Анхальт, а рейтинги самого Мерца в последние месяцы заметно снизились.

Незадолго до выборов восемь премьер-министров земель от CDU публично выразили канцлеру поддержку. Но серия региональных поражений неизбежно ставит перед партией вопрос, способен ли нынешний курс вернуть избирателей, переходящих к AfD.

Почему немцы голосуют против традиционных партий

Одной причины у происходящего нет.

На настроения избирателей одновременно влияют слабость немецкой экономики, высокая стоимость жизни и топлива, миграционная политика, недовольство работой федерального правительства и ощущение, что традиционные партии недостаточно реагируют на повседневные проблемы граждан.

Особенно сильно протестные настроения проявляются на востоке Германии.

Несмотря на значительное сокращение экономического разрыва после объединения страны, различия между востоком и западом сохраняются. По данным Reuters, среднее чистое состояние домохозяйств на востоке Германии, включая Берлин, в 2023 году составляло около 125 500 евро - менее половины западногерманского показателя в 257 100 евро.

К этому добавляются старение населения, отток трудоспособных жителей и более низкие инвестиции бизнеса.

В Берлине причины недовольства несколько иные. Одной из главных тем кампании стал жилищный кризис: аренда дорожает, доступного жилья не хватает, а удовлетворённость работой городского правительства перед выборами упала до рекордно низкого уровня.

Какие последствия будут у этих выборов

Первое последствие - усиление давления на Мерца. Канцлеру придётся одновременно продолжать обещанные реформы и убеждать собственную партию, что именно его стратегия способна остановить потерю избирателей.

Второе - дальнейшее укрепление AfD как общенациональной политической силы. После успехов в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании уже значительно труднее объяснять её результаты исключительно протестным голосованием в отдельных регионах.

Третье - Германия всё глубже входит в эпоху сложных многопартийных коалиций. Чем сильнее становится AfD при сохранении отказа других партий сотрудничать с ней, тем меньше остаётся вариантов формирования большинства. Партия может не входить в правительства, но уже одним своим размером заставляет бывших соперников объединяться друг с другом.

Наконец, результаты 20 сентября становятся тревожным сигналом для традиционных немецких партий перед следующими федеральными выборами, которые должны пройти в 2029 году.

До них ещё три года, и переносить результаты двух земель напрямую на всю Германию было бы преждевременно. Но сентябрьские выборы показали тенденцию достаточно ясно: прежняя партийная система Германии быстро меняется, AfD продолжает расширять электоральную базу, а Фридриху Мерцу предстоит доказывать, что он способен остановить этот процесс.