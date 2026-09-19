19 сентября 2026, 15:40 Наталья Гудемчук

Восточная Африка может расколоться и образовать новый океан

Восточная Африка может расколоться и образовать новый океан

Земная кора в Восточно-Африканской рифтовой системе истончается, а в некоторых районах уже сильно ослабла. Исследователи считают, что этот процесс может в будущем привести к расколу континента и образованию нового океанского бассейна, сообщает Nature Communications.

Наиболее подробно исследователи изучили район рифта Туркана. Спутниковые наблюдения и данные о сейсмической активности показали, что Сомалийская и Нубийская тектонические плиты расходятся примерно на 4,7 мм в год.

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Процесс ускоряют горячие потоки вещества из мантии, которые подходят близко к поверхности, расплавляют породы континентальной коры и способствуют ее растяжению.

Земная кора разрушается неравномерно. Компьютерное моделирование показало, что в северной части Восточно-Африканского рифта она истончилась сильнее, чем на других участках. Если процесс продолжится, в будущем разлом может расшириться настолько, что его начнет заполнять морская вода.

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По прогнозам исследователей, сначала вода может затопить низменные территории Эфиопии и района Афарского треугольника. В дальнейшем эти географические изменения способны привести к отделению Эритреи и части Сомали от остальной Африки.

Новые расчеты также позволяют уточнить, как тектонические плиты будут развиваться в течение ближайших миллионов лет. Если в этом районе сформируется новый океанский бассейн, это может повлиять на океанические течения, ветры и климатические процессы.

Следующим этапом исследователи планируют установить новые датчики в Красном море, чтобы постоянно отслеживать деформацию морского дна.

Восточная Африка может расколоться и образовать новый океан

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