В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест: посетителей впервые контролирует искусственный интеллект

dw.com

В Мюнхене в субботу, 19 сентября, открылся 191-й Октоберфест - крупнейший в мире пивной фестиваль, который ежегодно собирает миллионы посетителей. Праздник начался с традиционного парада владельцев и сотрудников пивных павильонов, после которого мэр города открыл первую бочку пива. В этом году организаторы ожидают более 6 млн гостей, сообщает Deutsche Welle.

Утром праздничная процессия с лошадьми, оркестрами, владельцами и сотрудниками павильонов направилась к Лугу Терезы в центре Мюнхена, традиционному месту проведения Октоберфеста. В параде участвовали около тысячи человек, в том числе официанты и официантки.

Читайте нас также Google News Facebook

После парада состоялась традиционная церемония открытия первой бочки. Новый мэр Мюнхена Доминик Краузе впервые провел ее в качестве главы города. Он забил кран в деревянную бочку и произнес традиционную фразу «O’zapft is» - «Бочка открыта».

Читайте

Первую кружку пива мэр передал премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру. После этого прозвучали 12 холостых выстрелов, сигнализировавших об официальном начале продажи пива.

Октоберфест продлится до 4 октября. В прошлом году его посетили около 6,5 млн человек, которые выпили примерно 6,5 млн литров пива.

В этом году литр пива стоит от 14,80 до 15,90 евро. Средняя цена составляет 15,61 евро - на 2,38% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на 191-м Октоберфесте впервые используют искусственный интеллект для контроля за скоплением людей. Система анализирует перемещение посетителей и должна предупреждать службы, если отдельные участки начинают переполняться. За безопасностью будут следить около 600 полицейских, также подготовлены меры защиты от возможных атак с использованием дронов.