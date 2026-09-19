Трамп объявил о новой договоренности по безопасности Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Данией и Гренландией по вопросам безопасности острова, включая расширение американского военного присутствия. При этом Копенгаген и Нуук подтвердили достигнутые договоренности, но пока говорят об ожидаемом соглашении, а не о подписанном документе.
По словам Трампа, Вашингтон получил бессрочное право «делать в Гренландии все необходимое для обеспечения и защиты» безопасности острова и США. Кроме того, без согласия Соединенных Штатов другие страны не смогут создавать там военные базы или делать «чувствительные инвестиции».
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Американский президент заявил, что расширение военного присутствия начнется немедленно и затронет несколько районов Гренландии. При этом он подчеркнул, что сделка, по его словам, не потребует расходов со стороны США.
В Копенгагене и Нууке подтвердили сам факт договоренностей, но представили их несколько иначе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что соглашение укрепит «нашу общую безопасность в Арктике и в Североатлантическом регионе» и будет работать на благо НАТО.
В совместном заявлении Дании и Гренландии отдельно подчеркиваются «суверенитет и территориальная целостность» Дании, а также «право народа Гренландии на самоопределение». Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что договоренности «обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дания, Соединенных Штатов и западного альянса».
При этом документ из Копенгагена и Нуука озаглавлен как пресс-релиз об «ожидаемом соглашении» с США. Это указывает на то, что окончательные документы, вероятно, еще не подписаны.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал договоренности «огромной победой» для Вашингтона. По его словам, они позволят гарантировать интересы безопасности США в Арктике без расходов для американских налогоплательщиков.
Объясняя необходимость соглашения, Рубио заявил: «Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств для защиты Гренландии в случае нападения или угрозы. Соединенные Штаты обладают для этого необходимыми средствами», - цитирует главу Госдепартамента Fox News.
Договоренности могут стать новым этапом в многолетней истории попыток Трампа усилить контроль США над Гренландией. Еще во время первого президентского срока он предлагал купить остров, а после возвращения в Белый дом усилил давление на Данию и ее европейских союзников, в том числе угрожая высокими таможенными пошлинами.
Трамп связывал интерес к Гренландии прежде всего с безопасностью США. При этом представители его администрации также обращали внимание на богатые редкоземельные ресурсы острова.