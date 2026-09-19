Ошибка искусственного интеллекта чуть не привела США к конфликту с Китаем

Американские военные этой весной едва не начали операцию против китайского судна в Персидском заливе после того, как получили разведывательный доклад с ложной информацией. Как выяснилось, его подготовили с помощью искусственного интеллекта, который неверно определил характер груза на борту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией. Доклад появился во время войны США с Ираном и утверждал, что китайское судно везет на Ближний Восток компоненты для военной ядерной программы.

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Сообщение восприняли настолько серьезно, что американское командование начало готовить операцию по перехвату корабля. По словам двух источников телеканала, вооруженные военнослужащие собирались подняться на борт, а в воздух уже были подняты самолеты.

Проверка доклада началась лишь непосредственно перед операцией. Тогда выяснилось, что его подготовил аналитик спецкомандования с помощью чат-бота, который ошибочно определил содержимое груза. Что именно искусственный интеллект принял за материалы, связанные с ядерной программой, установить не удалось.

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Один из источников CNN назвал доклад полностью ложным и заявил, что ошибка едва не привела к серьезному международному кризису. Любая силовая операция против китайского судна могла обернуться вооруженным столкновением между США и Китаем.

Случай показал и более широкую проблему использования ИИ американскими военными и разведкой. Пентагон стремится применять такие системы для анализа больших массивов данных, выбора целей, а также в бюджетных и логистических процессах, однако единых правил проверки информации, полученной с помощью ИИ, пока нет.

Разные ведомства используют разные инструменты и подходы. Бывший высокопоставленный чиновник, знакомый с применяемыми военными и разведывательными системами, сказал: «Внутренние инструменты - это в основном те же коммерческие продукты, только „напомаженные“».

По словам источников CNN, подобные ошибки уже появлялись в разведывательных материалах и раньше. Один из собеседников телеканала предупредил: «ИИ позволяет быстрее приходить к плохой идее». По его словам, молодые аналитики особенно склонны доверять результатам таких систем без достаточной проверки.