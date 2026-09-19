19 сентября 2026, 19:37 Валерия Леонова

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу

На Олимпийских играх 2032 года в Австралии спортсменам предстоит необычное испытание: соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ пройдут на реке Фицрой, где обитают крокодилы.

Несмотря на опасения спортсменов и специалистов, организаторы окончательно утвердили эту площадку. Об этом сообщает Reuters  со ссылкой на власти австралийского штата Квинсленд.

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Река Фицрой протекает через город Рокгемптон, расположенный примерно в 600 километрах к северу от Брисбена, который примет летние Олимпийские игры 2032 года.

Местные воды известны как среда обитания гребнистых крокодилов - крупнейших современных рептилий, способных представлять серьезную опасность для человека.

По сообщениям ряда СМИ, в реке обитают около 500 крокодилов

Однако точность этой оценки вызывает сомнения. Австралийский телеканал ABC приводит данные, согласно которым численность животных может быть меньше.

Выбор реки Фицрой в качестве олимпийской площадки вызвал споры еще в 2025 году. Более 500 спортсменов, включая трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Дрю Гинна, выступили против этого решения.

При этом главные опасения гребцов были связаны не столько с крокодилами, сколько с особенностями самой реки.

Сильное течение, колебания уровня воды, риск наводнений и недостаточная глубина на отдельных участках могут повлиять на условия проведения соревнований. Спортсмены опасались, что из-за течения участники, выступающие на разных дорожках, окажутся в неравных условиях.

Некоторые представители гребного сообщества также предлагали рассмотреть альтернативные площадки, в том числе водохранилище Уайаралонг и залив Мортон.

17 сентября власти Квинсленда объявили, что независимая техническая экспертиза подтвердила пригодность реки Фицрой для проведения олимпийских и паралимпийских соревнований.

Специалисты исследовали русло реки, скорость течения, колебания уровня воды, погодные условия и вероятность наводнений в период проведения Игр.

Результаты проверки получили одобрение международных федераций академической гребли World Rowing и гребли на байдарках и каноэ Paddle Worldwide.

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Президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан заявил, что проведенные исследования подтвердили возможность обеспечить спортсменам справедливые и равные условия во время олимпийских стартов.

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли сообщил, что вопрос с выбором площадки окончательно решен. По его словам, река прошла все необходимые технические проверки.

Теперь организаторам предстоит оборудовать на реке полноценную олимпийскую трассу.

Для соревнований по академической гребле предусмотрена дистанция длиной 2000 метров с восемью дорожками. При этом участок реки, предназначенный для проведения соревнований, будет иметь протяжённость около 2,7 километра с учетом зон старта и финиша.

По предварительным выводам специалистов, расширять или углублять русло реки не потребуется. Однако необходимо построить и оборудовать инфраструктуру для спортсменов, судей и зрителей.

Власти рассчитывают, что проведение олимпийских соревнований привлечёт в Рокгемптон туристов и позволит развивать спортивную инфраструктуру региона.

Несмотря на одобрение олимпийской трассы, вопрос безопасности спортсменов остается актуальным.

Как отмечает BBC, техническая экспертиза была посвящена прежде всего состоянию реки и условиям проведения соревнований. Присутствие крокодилов в рамках этой проверки отдельно не оценивалось.

Организаторам Олимпиады предстоит разработать дополнительные меры безопасности, чтобы исключить опасные встречи спортсменов с хищниками во время тренировок и соревнований.

Впрочем, река Фицрой уже используется для спортивных мероприятий. Здесь проводятся школьные чемпионаты по гребле, местные регаты и тренировочные сборы национальных команд.

Владелец крокодиловой фермы Koorana Джон Левер, более 40 лет занимающийся разведением этих рептилий, считает, что опасность для олимпийских гребцов сильно преувеличена. По его мнению, вероятность столкнуться с крокодилом на соревновательной трассе невелика.

А у будущих олимпийцев появится еще один повод грести как можно быстрее - хотя, разумеется, соревноваться им предстоит друг с другом, а не с обитателями австралийской реки.

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