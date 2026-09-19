Магнитные бури отступают: ученые назвали даты геомагнитного затишья

После периода сильной геомагнитной активности ситуация постепенно стабилизируется. По прогнозам ученых, в ближайшие дни влияние корональных дыр ослабеет, а с 18 по 21 сентября на Земле преимущественно сохранится спокойная обстановка.

Специалисты British Geological Survey Geomagnetism отмечают, что воздействие корональных дыр начало уменьшаться еще 17 сентября. Одновременно снижается скорость солнечного ветра, которая оставалась повышенной после недавней магнитной бури.

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Похожий прогноз дают и специалисты Центра прогнозирования космической погоды. С 18 по 20 сентября они не ожидают сильных геомагнитных возмущений. Причина в том, что в этот период не прогнозируется значительная активность солнечных областей, способная вызвать новые магнитные бури.

Интенсивность геомагнитных бурь специалисты оценивают по шкале G от 1 до 5. Она связана с К-индексом, который используется для измерения геомагнитной активности по шкале от 0 до 9: например, уровню G1 соответствует К-индекс 5.

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При этом прогноз может меняться вместе с солнечной активностью. Поэтому специалисты рекомендуют следить за обновлениями о солнечных вспышках и геомагнитных возмущениях.

Как пережить период магнитных бурь

В качестве общих рекомендаций предлагается соблюдать режим сна и отдыхать не менее восьми часов в сутки. Также важно поддерживать нормальный водный баланс и в течение дня пить достаточно чистой воды.

Рацион советуют сделать более легким, а от алкоголя отказаться. Эти меры авторы рекомендаций предлагают использовать в период повышенной геомагнитной активности.