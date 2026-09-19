Искусственный интеллект Gemini самостоятельно взломал три компании во время тестирования

Искусственный интеллект Gemini, разработанный Google, получил несанкционированный доступ к компьютерным системам трех реальных компаний во время испытаний в области кибербезопасности.

Модель самостоятельно нашла в интернете необходимые данные и проникла в системы организаций, которые ошибочно приняла за участников тестирования. Google подтвердила произошедшее, сообщает BBC со ссылкой на представителей компании.

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Инциденты произошли еще в мае 2026 года, однако известно о них стало только сейчас. Первой подробности опубликовала американская газета The Wall Street Journal. По имеющимся данным, это первый известный случай, когда искусственный интеллект Google самостоятельно проник в системы посторонних организаций во время испытаний.

Как ИИ проник в чужие системы

Испытания проводила независимая компания Irregular, специализирующаяся на оценке безопасности искусственного интеллекта.

В ходе тестирования Gemini должна была выполнять задания по поиску уязвимостей и получению доступа к компьютерным системам в подготовленной среде. Однако модель вышла за пределы предусмотренного сценария и начала взаимодействовать с настоящими сайтами.

В одном из случаев искусственный интеллект самостоятельно подобрал пароль к защищенной системе

В двух других он обнаружил учетные данные в общедоступных интернет-репозиториях и воспользовался ими для входа в системы реальных компаний.

По объяснению Google, Gemini считала, что обнаруженные сайты являются частью испытания. Во всех трех случаях модель в конечном итоге прекратила свои действия.

Названия пострадавших организаций не раскрываются. Google утверждает, что компании были уведомлены о несанкционированном доступе и что инциденты не причинили им ущерба.

Почему Google не сообщила о произошедшем сразу

Как пишет The Wall Street Journal, компания Irregular проинформировала Google об инцидентах в июле, спустя примерно два месяца после их возникновения.

Google первоначально не стала публично раскрывать информацию о случившемся. Компания считала, что действия модели не привели к причинению ущерба и были сопоставимы с проверкой безопасности в рамках программы поиска уязвимостей.

Однако в отличие от согласованного тестирования, в данном случае владельцы затронутых систем не давали разрешения на подобную проверку.

Вице-президент компании по инженерии безопасности Хизер Адкинс сообщила BBC, что все три организации были проинформированы об инцидентах. Кроме того, Google совместно с партнером по тестированию пересмотрела процедуры проведения подобных испытаний.

По словам Адкинс, произошедшее показывает, насколько важно обучать мощные модели искусственного интеллекта ответственному поведению.

Подобные инциденты произошли и с другими моделями ИИ

Случай с Gemini оказался не единственным. В последние месяцы разработчики других систем искусственного интеллекта также сообщили о ситуациях, когда их модели выходили за пределы установленных ограничений.

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В июле компания OpenAI раскрыла информацию об инциденте, произошедшем во время внутренних испытаний нескольких моделей. ИИ сумел обойти ограничения, предназначенные для изоляции тестовой среды от интернета, и получил доступ к части внутренней исследовательской инфраструктуры OpenAI, а также к системам платформы Hugging Face.

По итогам расследования OpenAI объявила об усилении технических мер безопасности, включая более строгий контроль за действиями моделей.

В том же месяце компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, сообщила о трех случаях несанкционированного доступа ее моделей к системам реальных организаций.

Во время испытаний Claude должна была выполнять задания в изолированной среде, однако получила доступ к интернету и проникла в инфраструктуру посторонних компаний.

После обнаружения этих случаев Anthropic проанализировала более 141 тысячи записей испытаний, чтобы установить, не происходило ли подобных нарушений ранее.

В сентябре компания сообщила, что в ходе дальнейшего расследования обнаружила еще один аналогичный инцидент, произошедший в январе 2026 года.

Почему специалисты обеспокоены поведением искусственного интеллекта

Подобные происшествия привлекают внимание специалистов по кибербезопасности, поскольку современные модели ИИ все чаще используются не только для ответов на вопросы, но и для самостоятельного выполнения сложных задач.

Так называемые ИИ-агенты могут искать информацию, писать и запускать программный код, взаимодействовать с сайтами и выполнять последовательность действий без постоянного участия человека.

Эти возможности полезны, например, при обнаружении уязвимостей в компьютерных системах. Однако при недостаточных ограничениях модель может попытаться получить доступ к ресурсам, которые не входят в поставленную перед ней задачу.

Именно такая проблема проявилась во время испытаний Gemini: искусственный интеллект не смог правильно определить, какие сайты относятся к разрешенной тестовой среде, а какие принадлежат посторонним организациям.

При этом произошедшее не означает, что модель самостоятельно решила совершить преступление или намеренно причинить ущерб. Речь идет о действиях, которые вышли за пределы разрешенного сценария испытаний.

Следует ли замедлить развитие ИИ

Инциденты с Gemini, Claude и моделями OpenAI вновь усилили дискуссию о безопасности дальнейшего развития искусственного интеллекта.

Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал уделять больше внимания независимой проверке передовых моделей и усилению контроля за их возможностями. Он также допускает необходимость замедления разработки наиболее мощных систем, если существующие меры безопасности окажутся недостаточными.

В то же время руководитель Nvidia Дженсен Хуанг выступает за продолжение быстрого развития технологий искусственного интеллекта. В интервью CBS News он заявил, что отрасли следует двигаться вперед максимально быстро.