19 сентября 2026, 17:38 Валерия Леонова

Брат принцессы Дианы рассказал о реакции Карла III на ее смерть: что ответил Букингемский дворец

Брат принцессы Дианы рассказал о реакции Карла III на ее смерть: что ответил Букингемский дворец

Младший брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, готовит к выходу книгу воспоминаний «Лебединая песня. Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister). В ней он рассказывает о семейной жизни принцессы, ее отношениях с будущим королем Карлом III и событиях, последовавших за ее гибелью.

Британская газета Daily Mail начала публиковать отрывки из мемуаров еще до официального выхода книги, намеченного на 22 сентября. Некоторые утверждения Спенсера уже вызвали публичную реакцию Букингемского дворца. Об этом сообщает ITV News .

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Сомнения перед свадьбой и несчастливый брак

Свадьба наследника британского престола и леди Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне. За церемонией наблюдали миллионы телезрителей по всему миру. Однако, как утверждает брат Дианы, за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, возникшие еще до заключения брака.

По воспоминаниям графа, примерно за месяц до свадьбы Диана призналась отцу, что сомневается в своем решении и не хочет выходить замуж. Однако тот якобы дал ей понять, что отменять церемонию уже слишком поздно.

Спенсер также утверждает, что накануне свадьбы принц Чарльз сообщил невесте, что рад предстоящему браку, но не испытывает к ней любви.

В книге брат принцессы описывает ее эмоциональное состояние в годы замужества. По его словам, Диана переживала настолько тяжелые периоды, что задумывалась о самоубийстве и неоднократно приезжала к прибрежным скалам Бичи-Хед в графстве Восточный Суссекс.

Эти эпизоды представлены в книге как воспоминания и утверждения самого Спенсера. Независимого подтверждения всех описанных им разговоров и обстоятельств нет.

После развода Диана сохранила титул принцессы Уэльской, однако лишилась права использовать обращение «Ее Королевское Высочество». При этом она оставалась матерью будущего наследника престола, принца Уильяма.

«Словно выиграл в лотерею»: что Спенсер рассказал о реакции Чарльза на смерть Дианы

Одни из самых обсуждаемых страниц новой книги посвящены событиям 31 августа 1997 года, когда принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже. Ей было 36 лет.

Спенсер вспоминает телефонный разговор с принцем Чарльзом, состоявшийся после гибели его сестры. По словам графа, поведение бывшего мужа Дианы резко отличалось от реакции других людей, которые звонили ему в тот день.

Как утверждает автор мемуаров, голос Чарльза звучал необычайно оживленно - словно у человека, выигравшего в лотерею.

Принц сообщил Спенсеру, что уже рассказал сыновьям, Уильяму и Гарри, о смерти их матери. Мальчики находились в королевской резиденции Балморал в Шотландии.

Впоследствии брат Дианы предположил, что Чарльз мог воспринять смерть бывшей супруги прежде всего как устранение препятствия для его будущего брака с Камиллой Паркер-Боулз.

Это личная интерпретация Спенсера, а не установленный факт о чувствах или намерениях Чарльза.

В мемуарах граф также возвращается к разногласиям, возникшим во время подготовки похорон принцессы Дианы.

Спенсер выступал против того, чтобы ее сыновья шли за гробом матери. На тот момент Уильяму было 15 лет, а Гарри - всего 12. По мнению их дяди, участие в траурной процессии могло стать для мальчиков дополнительным тяжелым испытанием.

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Как утверждает Спенсер, во время одного из телефонных разговоров на эту тему принц Чарльз заявил, что Диану вскоре забудут.

Граф вспоминает, что был настолько потрясен услышанным, что прекратил разговор.

В своей книге граф утверждает, что принц Филипп вмешался в обсуждение порядка шествия и настоял на том, чтобы брат Дианы шел рядом с ее сыновьями.

Почему брат Дианы отказался от предложения королевы

Еще один эпизод, о котором рассказывает Спенсер, связан с королевой Елизаветой II.

По словам графа, в день похорон Дианы королева предложила посмертно восстановить ее право на обращение «Ее Королевское Высочество», которого принцесса лишилась после развода.

Предложение было передано через Роберта Феллоуза, личного секретаря Елизаветы II, который также приходился Диане зятем: он был женат на ее старшей сестре Джейн.

Однако Спенсер отказался. По его мнению, лишение Дианы королевского обращения после развода причинило ей глубокую боль, а его посмертное возвращение уже ничего не могло изменить. Граф счел такое предложение запоздалым и не принял его.

Как на мемуары отреагировал Букингемский дворец

Публикация первых отрывков из мемуаров вызвала реакцию королевской семьи.

16 сентября представитель Букингемского дворца выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что дворец, как правило, не комментирует содержание книг. При этом в заявлении отмечалось, что боль от потери сестры может влиять на рассудительность, суждения и воспоминания человека даже спустя много лет после трагедии.

Таким образом, дворец поставил под сомнение достоверность воспоминаний Спенсера, однако не стал подробно опровергать каждый из описанных им эпизодов.

Книга выходит спустя почти 30 лет после гибели Дианы

Чарльз Спенсер - младший брат принцессы Дианы и девятый граф Спенсер. После гибели сестры он стал одним из наиболее известных представителей ее семьи, публично выступавших в защиту ее памяти.

Диана похоронена на территории родового поместья Спенсеров Элторп в графстве Нортгемптоншир. Ее могила находится на небольшом острове посреди озера.

Новая книга выходит в преддверии 30-й годовщины гибели принцессы, которая будет отмечаться 31 августа 2027 года.

Официальная публикация мемуаров назначена на 22 сентября 2026 года. До этого времени Daily Mail продолжает знакомить читателей с отдельными главами книги.

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