В Пакистане смертник атаковал полицейский участок: погибли 16 человек

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По меньшей мере 16 человек, в том числе пять сотрудников полиции, погибли на северо-западе Пакистана в результате атаки смертника. Нападавший на заминированном автомобиле врезался в стену полицейского участка во время молитвы, проходившей в мечети внутри здания. об этом сообщает ВВС.

Атака произошла 18 сентября, в пятницу, в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва. Автомобиль врезался в стену полицейского участка, после чего сопровождавшие смертника вооружённые люди открыли огонь, сообщил начальник полицейского управления провинции Зульфикар Хамид.

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Взрыв произошёл рядом с мечетью, где сотрудники полиции, их семьи и другие люди совершали пятничную молитву, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Между полицией и нападавшими произошла перестрелка. Один из вооружённых людей, на котором был пояс со взрывчаткой, был убит.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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Главный инспектор полиции провинции Хайбер-Пахтунхва Зульфикар Хамид назвал произошедшее терактом.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф также осудил взрыв.

В последние месяцы в приграничных районах Пакистана заметно выросла активность боевиков, которые атакуют военных и полицейских.

Исламабад утверждает, что боевики используют убежища на территории Афганистана для подготовки и планирования нападений в Пакистане. Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» отвергает эти обвинения, заявляя, что проблема активности боевиков является внутренним делом Пакистана.