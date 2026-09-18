В Европе женщины-медики зарабатывают почти на 30% меньше своих коллег-мужчин - ВОЗ

Почти 77% работников сферы здравоохранения и социального обслуживания в Европе - женщины, однако их ежемесячный заработок в среднем на 28% ниже, чем у мужчин. Об этом сообщило Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным исследования, почасовой заработок женщин в сфере здравоохранения и социального обслуживания на 19% меньше, чем у мужчин, а ежемесячный - на 28%. Значительную часть гендерного разрыва в оплате труда нельзя объяснить даже с учётом возраста, образования, продолжительности рабочего времени и отрасли занятости.

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«Исходя из квалификации и опыта, женщины на самых высокооплачиваемых должностях теоретически должны были бы получать даже больше мужчин, однако на практике они зарабатывают меньше», - отметили в ВОЗ.

На руководящих должностях в сфере здравоохранения занято больше женщин, чем на аналогичных постах в других отраслях. При этом оплата труда здесь ниже: в среднем 22 евро в час против 24,7 евро в других сферах.

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Данные исследования показывают, что чем выше доля женщин на той или иной должности, тем ниже уровень оплаты труда.

Гендерный разрыв в заработке означает, что у женщин будут более низкие пенсии, меньшая финансовая защищённость и повышенный риск бедности, отметила директор Отдела систем здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Наташа Аццопарди-Мускат.

«Это не случайность и дело не в квалификации. Женщинам платят меньше за ту же работу и их обходят вниманием при назначении на более высокооплачиваемые должности», - добавила она.