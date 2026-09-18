В аэропорту Мюнхена разрешили провозить в ручной клади жидкости до 2-х литров

С 18 сентября пассажирам аэропорта Мюнхена стало проще собирать ручную кладь: жидкости теперь разрешено провозить в емкостях объемом до двух литров.

Новые правила опубликованы на официальном сайте аэропорта Мюнхена.

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Это означает, что привычные маленькие флаконы объемом не более 100 мл для вылета из Мюнхена больше не обязательны. В ручной клади можно оставить, например, бутылку воды, шампунь, крем или парфюмерию - при условии, что объем одной емкости не превышает двух литров.

Изменения стали возможны благодаря современным компьютерным томографам (КТ), которые используются при проверке ручной клади. Они создают трехмерное изображение содержимого сумки и позволяют сотрудникам службы безопасности значительно подробнее рассмотреть находящиеся внутри предметы. Электронику и разрешенные жидкости при таком досмотре также не требуется доставать из багажа и отдельно выкладывать на ленту.

При необходимости сотрудники службы безопасности по-прежнему могут попросить пассажира открыть бутылку или другую емкость для дополнительной проверки. Кроме того, отдельные жидкости могут быть запрещены к перевозке из соображений безопасности.

Но есть важный нюанс для обратного пути

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Новое правило Мюнхена вовсе не означает, что теперь с двухлитровой бутылкой можно беспрепятственно путешествовать через любой европейский аэропорт.

Сам аэропорт Мюнхена специально предупреждает пассажиров: в аэропортах, где соответствующие КТ-сканеры еще не используются, продолжает действовать привычное ограничение. Жидкости разрешены в емкостях максимум по 100 мл, которые необходимо поместить в прозрачный закрывающийся пакет общим объемом не более одного литра.

Поэтому перед обратным рейсом или пересадкой стоит обязательно проверить правила конкретного аэропорта. То, с чем пассажира пропустили на рейс в Мюнхене, в другом аэропорту при досмотре могут попросить оставить.

Современные КТ-системы постепенно появляются и в других аэропортах Германии. Новые правила для жидкостей уже применяются в Нюрнберге и Кельне/Бонне, а в некоторых зонах досмотра - также во Франкфурте и аэропорту Берлин-Бранденбург. Однако единых правил для всех немецких и европейских аэропортов пока нет.

Ограничение на провоз жидкостей в емкостях более 100 мл появилось в европейских аэропортах после событий 2006 года, когда британские спецслужбы раскрыли план серии терактов на трансатлантических рейсах с использованием жидких взрывчатых веществ. На протяжении почти двух десятилетий маленькие флаконы и прозрачный литровый пакет оставались привычной частью подготовки к авиаперелету.

Теперь распространение КТ-сканеров постепенно позволяет аэропортам отказываться от этого ограничения.