Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые

В одной из школ на юге Филиппин 18 сентября произошла стрельба. В результате погибли несколько учащихся, есть раненые. Поступающие от филиппинских ведомств и местных властей данные о числе жертв пока расходятся, сообщает Reuters.

Стрельба произошла в Banga National High School в муниципалитете Банга провинции Южный Котабато на острове Минданао.

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По последним данным Reuters, со ссылкой на местных должностных лиц, погибли три ученика, в том числе предполагаемый 16-летний стрелок.

Еще восемь школьников в возрасте от 14 до 17 лет получили ранения, состояние четверых оценивается как критическое.

В то же время Министерство социального благосостояния и развития Филиппин (DSWD) сообщило другие цифры - шесть погибших учащихся и 17 тяжело раненых. Ведомство заявило, что его социальные работники прибыли на место для оказания психологической и другой помощи пострадавшим детям и семьям.

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По информации местных властей, предполагаемый стрелок был учеником этой же школы

После нападения он, предположительно, выстрелил в себя. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и происхождение оружия.

Мэр Банги Альберт Паленсия сообщил Reuters, что незадолго до нападения подросток говорил друзьям о своих намерениях, однако те восприняли его слова как шутку.

После стрельбы занятия во всех школах муниципалитета Банга были приостановлены. Министерство образования Филиппин сообщило о готовности предоставить учащимся и сотрудникам школы психологическую помощь.

Подобные нападения в школах Филиппин до недавнего времени происходили редко. Однако нынешний случай стал уже третьим смертельным инцидентом со стрельбой в учебных заведениях страны с июня.