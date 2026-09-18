18 сентября 2026, 21:10 Наталья Гудемчук

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов

Нобелевский фонд в честь 125-летия премии увеличил денежное вознаграждение лауреатов в 2026 году. Теперь в каждой категории они будут получать по 12 млн шведских крон - около 1,2 млн долларов. Об этом говорится на сайте организации.

Размер денежной части премии увеличили на 1 млн шведских крон, что составляет около 101 000 долларов. По словам исполнительного директора фонда Ханны Стьёрне, это позволит сохранить ценность финансовой части премии с течением времени.

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«Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности её финансовой части с течением времени», - сказала Стьёрне.

Решение приурочили к 125-летию Нобелевской премии. Впервые награды вручили в 1901 году. В 2012 году фонд сократил размер денежной выплаты, чтобы укрепить свое финансовое положение, после чего несколько раз ее увеличивал.

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Нобелевскую премию вручают за выдающиеся научные исследования, революционные открытия, а также крупный вклад в культуру или развитие общества.

В завещании Альфреда Нобеля предусматривалось выделение средств на премии по пяти направлениям: физике, химии, физиологии или медицине, литературе и содействию установлению мира.

В 2026 году имена нобелевских лауреатов будут объявлять с 5 по 12 октября.

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