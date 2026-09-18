Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих

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Пятнистая кошка из лесов Боливии официально признана новым видом - Leopardus tilcayo, или тилькайской тигровой кошкой. Это первое открытие нового вида диких кошек более чем за 100 лет. Пока ученым известен только один представитель вида - десяти­летний кот Тигрино, живущий в боливийском приюте. Об этом пишет ВВС со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Тигрино нашли в лесу еще котенком. Местный житель принял его за домашнюю кошку и забрал к себе, но по мере взросления стало понятно, что животное ведет себя совсем не как домашний питомец. В итоге Тигрино оказался в приюте в Боливии.

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Там на него обратила внимание волонтер Паола Ногалес-Аскаррунс. Исследовательницу заинтересовал необычный внешний вид кота. Тигрино был небольшим хищником размером примерно с домашнюю кошку, с пятнистым или полосатым окрасом.

Ногалес-Аскаррунс слышала о случаях обнаружения небольших диких кошек в лесах боливийского региона Юнгас, однако эти сообщения раньше не были проверены учеными. Она решила выяснить, к какому виду относится Тигрино.

Для этого исследовательница объединила усилия с учеными из разных стран. Они начали изучать происхождение тигровых кошек, сравнивая образцы ДНК живых животных и музейных экспонатов.

Генетический анализ показал, что Тигрино представляет собой самостоятельный вид, который ранее не был описан наукой.

«Существует крайне мало записей или фотографий, нет ни одного музейного образца; этот вид оставался незамеченным просто потому, что его никто не искал», - отметил Эдуардо Эйзирик, генетик-эколог из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.

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Новому виду дали название Leopardus tilcayo, или тилькайская тигровая кошка. А местные жители называют этот новый просто «тилькайо». Название предложила Ногалес-Аскаррунс. По ее словам, таким образом ученые отдают дань уважения знаниям местных жителей и их связи с этим животным.

Пока Тигрино остается единственным известным представителем Leopardus tilcayo, живущим в неволе. Однако ученые полагают, что другие представители вида обитают в лесах Южной Америки.

Открытие может иметь более широкое значение и для всего семейства кошачьих. К нему относятся как дикие, так и домашние кошки - от небольших домашних питомцев до огромных тигров.

Ранее официально было признан 41 вид кошачьих. Новое открытие, а также данные о том, что могут существовать несколько пока неизвестных видов тигровых кошек, увеличивают это число до 44 и более.

Это первое открытие нового вида диких кошек более чем за 100 лет. В 1923 году ученые описали пампасскую кошку, после чего новых видов диких кошек не открывали.