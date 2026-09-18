18 сентября 2026, 16:28 Валерия Леонова

За «ноль» в алкотестере: в Австралии полиция награждает трезвых водителей деньгами

За «ноль» в алкотестере: в Австралии полиция награждает трезвых водителей деньгами

Обычно встреча с дорожной полицией грозит водителю штрафом, но в одном из городов Австралии решили поступить наоборот: за соблюдение правил там начали выдавать денежные ваучеры. Получить награду могут водители, у которых проверка показывает полное отсутствие алкоголя - то есть ноль.

Необычную акцию проводят в городе Манджимап на юге штата Западная Австралия, примерно в 290 километрах от Перта, сообщает ABC News.

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В течение сентября местные полицейские намерены раздать 100 ваучеров номиналом 20 австралийских долларов (14 долларов США) каждый.

Однако получить такой подарок можно не просто за трезвость: водитель должен соблюдать правила, а алкотестер при проверке должен показать нулевой результат.

Ваучеры раздают выборочно во время дорожных проверок.

По словам руководителя местного отделения полиции сержанта Тайлера Уинтера, необычный эксперимент решили провести именно в сентябре. В это время проходят финальные матчи по австралийскому футболу, а впереди школьные каникулы - период, когда на дорогах становится больше автомобилей.

Полиция объясняет инициативу желанием не только наказывать нарушителей, но и поощрять тех, кто ведет себя ответственно. Тем более что 2026 год оказался тяжелым для Западной Австралии с точки зрения смертности на дорогах.

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Идею предложил местный комитет по безопасности дорожного движения. Ее смысл довольно прост: положительная реакция полиции на правильное поведение, возможно, окажется не менее заметной для водителей, чем привычные штрафы.

Впрочем, специалисты пока не уверены, что двадцатидолларовый подарок действительно заставит людей отказаться от пьяного вождения.

Криминолог Австралийского католического университета Мэттью Морган считает, что эксперимент скорее поможет улучшить отношения между полицией и жителями. При этом, по его словам, исследования показывают, что немедленная положительная или отрицательная реакция действительно способна влиять на поведение водителей - например, такой принцип используется на электронных табло, которые реагируют на соблюдение скоростного режима.

На программу выделено 2000 австралийских долларов. Ее финансирует не полиция, а некоммерческая служба Holyoake, занимающаяся помощью людям с проблемами, связанными с алкоголем и наркотиками.

После окончания акции организаторы намерены изучить результаты и решить, стоит ли повторять эксперимент в следующие годы.

При этом сама идея для Западной Австралии не совсем новая. Полиция сообщила ABC, что подобные местные акции под названием Blow Zero проводились и раньше - например, в городе Мура. Общей программой полиции штата они не являются.

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