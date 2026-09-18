Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

skytraxratings.com

Singapore Airlines признана лучшей авиакомпанией мира по итогам премии World Airline Awards 2026. В первую двадцатку вошли только шесть европейских перевозчиков, а лучшей из них стала Turkish Airlines, занявшая пятое место, сообщает Euronews.

Премию World Airline Awards вручают с 1999 года. Её называют «Оскаром авиационной отрасли». По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, премия отражает уровень качества продукции и сервиса, который авиакомпании предлагают пассажирам.

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Победителей World Airline Awards 2026 объявили на торжественной церемонии в Лондоне, организованной рейтинговым агентством в сфере авиаперевозок Skytrax. Всего оценивалось более 300 авиакомпаний.

Второе место заняла Qatar Airways, третье - Cathay Pacific, четвертое - ANA All Nippon Airways.

Из европейских перевозчиков помимо Turkish Airlines, в топ-20 вошли Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic и Swiss International Air Lines.

Кроме того, европейские перевозчики получили ряд наград в отдельных категориях.

Air France признали лучшей авиакомпанией Западной Европы. Перевозчик также получил награды за лучший в мире первый класс, лучшее питание в лаунж-зале для пассажиров первого класса и лучшие наборы для комфортного полёта в первом классе.

Испанская Vueling стала лучшим бюджетным авиаперевозчиком Европы. В этой категории также были отмечены немецкая Eurowings, испанские Iberia Express и Volotea и нидерландская Transavia.

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Turkish Airlines получила три награды - как лучшая авиакомпания Европы, за лучшее в мире питание в бизнес-классе и как лучшая авиакомпания Южной Европы.

«В одиннадцатый раз быть признанными лучшей авиакомпанией Европы и занять первое место ещё в двух категориях - большая гордость для нас, семьи Turkish Airlines», - заявил председатель совета директоров компании Мурат Шекер.

Iberia получила награду за лучший сервис наземного персонала среди европейских авиакомпаний, а LOT Polish Airlines - звание лучшей авиакомпании Центральной Европы.

В категории «лучший экипаж салона» ни одна европейская компания не вошла в число лидеров. Первое место заняла Cathay Pacific Airways. В десятку лучших региональных авиакомпаний мира вошла только греческая Aegean Airlines, занявшая четвертое место.

Базирующаяся в Дохе Qatar Airways, девять раз становившаяся лучшей авиакомпанией мира, в этом году заняла второе место, но получила четыре главные награды, в том числе в тринадцатый раз была признана лучшей авиакомпанией мира для перелётов в бизнес-классе и лучшей авиакомпанией Ближнего Востока. Компания также стала первым обладателем новой награды за лучший бортовой Wi-Fi. Эту номинацию ввели в 2026 году, чтобы отметить важность быстрого и бесплатного доступа к интернету во время полёта.

Авиакомпания AirAsia в 17-й раз признана лучшей бюджетной авиакомпанией мира.

20 лучших авиакомпаний мира в 2026 году: