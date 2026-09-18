18 сентября 2026, 18:30 Наталья Гудемчук

Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20
skytraxratings.com

Singapore Airlines признана лучшей авиакомпанией мира по итогам премии World Airline Awards 2026. В первую двадцатку вошли только шесть европейских перевозчиков, а лучшей из них стала Turkish Airlines, занявшая пятое место, сообщает Euronews.

Премию World Airline Awards вручают с 1999 года. Её называют «Оскаром авиационной отрасли». По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, премия отражает уровень качества продукции и сервиса, который авиакомпании предлагают пассажирам.

Читайте нас также

Победителей World Airline Awards 2026 объявили на торжественной церемонии в Лондоне, организованной рейтинговым агентством в сфере авиаперевозок Skytrax. Всего оценивалось более 300 авиакомпаний.

Второе место заняла Qatar Airways, третье - Cathay Pacific, четвертое - ANA All Nippon Airways.

Из европейских перевозчиков помимо Turkish Airlines, в топ-20 вошли Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic и Swiss International Air Lines.

Кроме того, европейские перевозчики получили ряд наград в отдельных категориях.

Air France признали лучшей авиакомпанией Западной Европы. Перевозчик также получил награды за лучший в мире первый класс, лучшее питание в лаунж-зале для пассажиров первого класса и лучшие наборы для комфортного полёта в первом классе.

Испанская Vueling стала лучшим бюджетным авиаперевозчиком Европы. В этой категории также были отмечены немецкая Eurowings, испанские Iberia Express и Volotea и нидерландская Transavia.

Читайте Mixer
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Водолеи, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе на субботу 19 сентября
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Львы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на субботу 19…
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Лучшие анекдоты недели и банкомат
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Тест по форме ногтей покажет, что для вас важнее - комфорт, контроль или…

Turkish Airlines получила три награды - как лучшая авиакомпания Европы, за лучшее в мире питание в бизнес-классе и как лучшая авиакомпания Южной Европы.

«В одиннадцатый раз быть признанными лучшей авиакомпанией Европы и занять первое место ещё в двух категориях - большая гордость для нас, семьи Turkish Airlines», - заявил председатель совета директоров компании Мурат Шекер.

Iberia получила награду за лучший сервис наземного персонала среди европейских авиакомпаний, а LOT Polish Airlines - звание лучшей авиакомпании Центральной Европы.

В категории «лучший экипаж салона» ни одна европейская компания не вошла в число лидеров. Первое место заняла Cathay Pacific Airways. В десятку лучших региональных авиакомпаний мира вошла только греческая Aegean Airlines, занявшая четвертое место.

Базирующаяся в Дохе Qatar Airways, девять раз становившаяся лучшей авиакомпанией мира, в этом году заняла второе место, но получила четыре главные награды, в том числе в тринадцатый раз была признана лучшей авиакомпанией мира для перелётов в бизнес-классе и лучшей авиакомпанией Ближнего Востока. Компания также стала первым обладателем новой награды за лучший бортовой Wi-Fi. Эту номинацию ввели в 2026 году, чтобы отметить важность быстрого и бесплатного доступа к интернету во время полёта.

Авиакомпания AirAsia в 17-й раз признана лучшей бюджетной авиакомпанией мира.

20 лучших авиакомпаний мира в 2026 году:

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. Cathay Pacific
  4. ANA All Nippon Airways
  5. Turkish Airlines
  6. Emirates
  7. Air France
  8. Hainan Airlines
  9. Japan Airlines
  10. Korean Air
  11. EVA Air
  12. Qantas Airways
  13. STARLUX Airlines
  14. Lufthansa
  15. Saudi Arabian Airlines
  16. Iberia
  17. Air Canada
  18. Virgin Atlantic
  19. Swiss International Air Lines
  20. Thai Airways
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Водолеи, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе на субботу 19 сентября
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20

Львы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на субботу 19…

В мире

Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 18:30
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20
18 сентября, 17:30
В Европе женщины-медики зарабатывают почти на 30% меньше своих коллег-мужчин - ВОЗ
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 16:28 16:28
За «ноль» в алкотестере: в Австралии полиция награждает трезвых водителей деньгами
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 14:29 14:29
Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 13:28 13:28
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 12:29 12:29
В аэропорту Мюнхена разрешили провозить в ручной клади жидкости до 2-х литров
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 11:54 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 09:59 09:59
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта убрал фамилию отца
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
18 сентября, 08:29 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
17 сентября, 20:57 20:57
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
17 сентября, 19:27 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи

Латвия

Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 18:05
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро
18 сентября, 15:57
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 15:29 15:29
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 14:58 14:58
В воскресенье Адажи приглашает на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 12:57 12:57
В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 11:28 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 10:58 10:58
Солнечные электростанции произвели рекордный объем энергии в Латвии
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 10:28 10:28
В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 09:28 09:28
Не Рига и не Юрмала: назван самый безопасный город Латвии на дорогах
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 08:58 08:58
Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 07:59 07:59
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения

ЧП

Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
18 сентября, 17:05
Двухметровый «Человек-кролик»: на арт-ярмарке в Стамбуле представят первую скульптуру от Джонни Деппа
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
17 сентября, 07:58
Ватикан впервые в истории выдвигает фильм на соискание премии «Оскар»
16 сентября, 13:40
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви

Mixer

Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
18 сентября, 18:35
Снять танец, тренировку или рецепт: чем удивляет новый телефон HONOR
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
18 сентября, 18:10
Водолеи, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе на субботу 19 сентября
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
18 сентября, 17:31
Львы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на субботу 19 сентября
18 сентября, 16:59
Лучшие анекдоты недели и банкомат
18 сентября, 16:19
Тест по форме ногтей покажет, что для вас важнее - комфорт, контроль или внимание
18 сентября, 15:38
Когда успех пугает: 5 знаков зодиака, которые боятся зарабатывать больше партнера
18 сентября, 14:58
Пюре, драники или картофель фри - тест по картошке покажет, чего вам больше всего не хватает в жизни
18 сентября, 14:19
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас