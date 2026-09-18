18 сентября 2026, 08:29

«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля

«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать конкурс. Решение общественного вещателя RTÉ связано с продолжающимся гуманитарным кризисом в Газе. RTÉ заявил, что на фоне больших человеческих потерь и ограниченного доступа независимых журналистов к Газе участие страны в конкурсе было бы неуместным. Таким образом, Ирландия пропустит «Евровидение» второй год подряд.

В 2026 году RTÉ также отказался от участия в конкурсе, который проходил в Вене. Тогда аналогичные решения приняли вещатели Испании, Словении, Исландии и Нидерландов, пишет reuters.com

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Нидерланды уже объявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2027». Нидерландский вещатель AVROTROS связал свое решение с позицией Европейского вещательного союза, который допускает участие Израиля в конкурсе на фоне конфликта.

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Сам конкурс в следующем году пройдет в болгарском Бургасе. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а финал - на 15 мая 2027 года.

Окончательный список стран-участниц «Евровидения-2027» организаторы должны объявить позднее в 2026 году.

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Бизнес

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Культура

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Mixer

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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
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«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
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«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
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Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
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Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
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Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
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