«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля

Ирландия не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать конкурс. Решение общественного вещателя RTÉ связано с продолжающимся гуманитарным кризисом в Газе. RTÉ заявил, что на фоне больших человеческих потерь и ограниченного доступа независимых журналистов к Газе участие страны в конкурсе было бы неуместным. Таким образом, Ирландия пропустит «Евровидение» второй год подряд.

В 2026 году RTÉ также отказался от участия в конкурсе, который проходил в Вене. Тогда аналогичные решения приняли вещатели Испании, Словении, Исландии и Нидерландов, пишет reuters.com

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Нидерланды уже объявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2027». Нидерландский вещатель AVROTROS связал свое решение с позицией Европейского вещательного союза, который допускает участие Израиля в конкурсе на фоне конфликта.

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Сам конкурс в следующем году пройдет в болгарском Бургасе. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а финал - на 15 мая 2027 года.

Окончательный список стран-участниц «Евровидения-2027» организаторы должны объявить позднее в 2026 году.