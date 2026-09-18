Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта убрал фамилию отца

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс официально отказался от фамилии отца. Суд Лос-Анджелеса одобрил его заявление, которое молодой человек подал еще в мае, сославшись на «личные обстоятельства». Теперь он носит фамилию Джоли.

Возражений против смены фамилии в суд не поступило, поэтому просьбу удовлетворили. Сам Мэддокс подключался к заседанию дистанционно вместе со своим адвокатом. Подробно объяснять публично свое решение он не стал.

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При этом к фамилии матери Мэддокс начал обращаться еще до решения суда. В титрах фильма Анджелины Джоли «Couture», в работе над которым он принимал участие, он уже был указан как Мэддокс Джоли.

Мэддокс в последние годы все активнее занимается работой за кадром. Вместе с братом Паксом он участвовал в создании фильма «Мария», где Джоли сыграла оперную певицу Марию Каллас. Сама актриса рассказывала, что присутствие сыновей на съемочной площадке было для нее особенно важным и они поддерживали ее в сложные моменты.

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Мэддокс стал не первым ребенком Джоли и Питта, отказавшимся от фамилии отца. Их дочь Шайло после совершеннолетия в 2024 году юридически сменила фамилию на Джоли. Позже Захара начала юридический процесс, чтобы носить имя Захара Марли Джоли, а Вивьен также приступила к процедуре отказа от фамилии Питта.

Брат-близнец Вивьен Нокс уже публично использует имя «Нокс Джоли», в том числе в школьных документах. Таким образом, единственным ребенком пары, который пока полностью сохраняет двойную фамилию Джоли-Питт и не предпринимал публичных или юридических шагов для ее изменения, остается Пакс Тьен.

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывали шестерых детей - родных Шайло, Нокса и Вивьен, а также приемных Мэддокса, Пакса и Захару. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, однако окончательное соглашение бывшие супруги заключили только в декабре 2024-го - спустя более восьми лет после распада отношений.