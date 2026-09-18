Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне

Двое мужчин, ранее участвовавших в одном из самых громких ограблений художественных музеев Европы, добрались до дома одного из создателей знаменитого мультсериала «Свинка Пеппа».

Из особняка британского аниматора Марка Бейкера в графстве Суррей они вынесли дизайнерские сумки, украшения и часы Rolex общей стоимостью около 65 тысяч фунтов, , сообщает Animation World Network.

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Ограбление произошло вечером 14 февраля 2026 года, когда Бейкер и его жена примерно на полтора часа уехали из дома. Двери они заперли, однако система сигнализации, как выяснилось позднее, не была должным образом активирована.

41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи проникли в дом через окно. Среди пропавших вещей оказались 15 дизайнерских сумок, дорогие чемоданы, ювелирные изделия и Rolex.

Однако незамеченными уйти им не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчин по дороге к железнодорожной станции Claygate. В частности, они несли с собой чемодан Louis Vuitton, похищенный из дома Бейкера.

Через три дня - новое ограбление

На этом история не закончилась. Уже 17 февраля Догару и Алемпи проникли в другой дом - на этот раз в Kingston upon Thames на юго-западе Лондона. Хозяин находился за границей, но получил на телефон предупреждение системы безопасности и связался с полицией и соседями.

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Из дома преступники вынесли сейф, в котором находились золотые слитки, наличные, ювелирные изделия, паспорта и другие ценности. Сейф они увезли в лесистую местность, вскрыли и бросили.

На этот раз уйти им не удалось. Мужчин задержали, когда они пытались уехать на автобусе. При последующих обысках полиция обнаружила и часть вещей, похищенных ранее из дома Марка Бейкера.

В прошлом - Пикассо, Моне, Матисс и Гоген

Особое внимание британской прессы эта история привлекла из-за криминального прошлого грабителей.

Догару и Алемпи уже были осуждены за участие в знаменитом ограблении музея Кунстхол в Роттердаме в октябре 2012 года. Тогда преступники за считанные минуты похитили семь произведений искусства, среди которых были работы Пабло Пикассо, Клода Моне, Анри Матисса и Поля Гогена. Стоимость похищенной коллекции оценивалась в десятки миллионов долларов, а большая часть картин так и не была найдена.

Теперь оба вновь отправятся в тюрьму. Inner London Crown Court приговорил Адриана Алемпи к пяти годам заключения, а Раду Догару - к четырем. Алемпи также признал, что незаконно вернулся в Великобританию, несмотря на ранее вынесенное решение о его депортации.

Суду рассказали и о том, как ограбление сказалось на семье Бейкера. Его жена после случившегося боялась оставлять дом без присмотра и стала постоянно включать сигнализацию. Однажды она даже испугалась собственного мужа, когда тот неожиданно подошел к ней сзади в темной одежде, - женщина решила, что в доме снова находится грабитель.