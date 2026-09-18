Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке

Австралийская спортсменка Джоанна Витржик отказалась от победы на соревнованиях Hyrox в Пекине после инцидента во время гонки. Несмотря на тяжелое расстройство желудка, 24-летняя участница не сошла с дистанции и в итоге первой пересекла финиш.
Кадры с соревнований быстро разошлись в социальных сетях и вызвали споры. В частности, пользователи обсуждали, почему организаторы не остановили спортсменку после случившегося, пишет bild.de
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Позже Витржик публично извинилась перед соперницами, зрителями и организаторами. «Я хочу искренне извиниться перед людьми в Китае, своими соперниками, зрителями и организаторами Hyrox. Перед стартом я чувствовала себя здоровой и не замечала никаких признаков болезни», - написала она в Instagram.
Спортсменка попросила аннулировать ее результат и начисленные за победу очки. По ее словам, после произошедшего она считает, что должна была прекратить участие в гонке.
«Оглядываясь назад, я должна была сойти с дистанции. Я беру на себя ответственность за свое поведение и прошу прощения за причиненные неудобства», - добавила Витржик.
После инцидента сооснователь Hyrox Мориц Фюрсте заявил, что правила соревнований планируют изменить. Организаторы хотят четче прописать, как действовать в подобных ситуациях в будущем.