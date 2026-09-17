«Я считаю это смехотворным»: Трамп пригрозил ЕС прекращением торговли из-за сближения с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить торговлю с Евросоюзом, если партнерство ЕС с Канадой будет расширяться. Он также пригрозил ввести против европейских стран очень высокие пошлины, если сочтет их действия недружественными, пишет Deutsche Welle.

Трамп сделал это заявление в среду, 16 сентября, отвечая на вопрос журналиста о планах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС».

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«Я считаю это смехотворным», - сказал американский президент во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине. По его словам, если власти ЕС реализуют эти планы и он «хотя бы в малейшей степени» сочтет это недружественным актом, США могут ввести «очень высокие пошлины» или прекратить торговлю с Европой.

«Если намерения добрые, все хорошо. Если намерения дурные, мы обложим Европу очень высокими пошлинами, это одна из возможностей», - добавил Трамп.

16 сентября Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте, где присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни, заявила, что Евросоюз хочет вывести отношения с Канадой на «самый высокий из возможных уровень». Она сказала, что намерена вместе с Карни работать над тем, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом ЕС.

Подробностей о содержании такого партнерства фон дер Ляйен не привела. Она упомянула сотрудничество в сфере технологий и оборонной промышленности и подчеркнула, что совместная работа ЕС и Канады «не будет направлена против других», а ее целью станет укрепление обеих сторон.

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Канада и Евросоюз одновременно сталкиваются с торговой и внешней политикой администрации Трампа и рассматривают новые направления для сотрудничества.

Тем временем Белый дом сообщил, что 16 сентября Трамп подписал меморандум, предусматривающий запрет на участие канадских товаров в федеральных государственных закупках. Вашингтон объясняет эти меры действиями Канады, которая якобы ввела новые барьеры для американских компаний, стремящихся получить доступ к рынку государственных закупок.

С 15 сентября администрация Трампа ввела дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и другие товары из Канады. Представители администрации США заявили, что этот шаг стал ответом на введение Оттавой новых пошлин.

15 сентября вступили в силу канадские пошлины на американский экспорт на сумму около 20 млрд долларов. Эти меры стали ответом на введение 22 августа американских пошлин в размере 50% на канадские товары на сумму 20 млрд долларов.

21 августа Канада вышла из торговых переговоров с США.