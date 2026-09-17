Во Франкфурте прогремели два взрыва за несколько минут: задержан 17-летний подросток

Утром 17 сентября во Франкфурте-на-Майне прогремели сразу два взрыва. Один из них произошел на Бергерштрассе, второй - на Цайле, одной из главных торговых улиц города. Никто не пострадал. Полиция задержала 17-летнего гражданина Нидерландов.

Как сообщили полиция Франкфурта и прокуратура, около 4:20 утра жители услышали сильный взрыв возле кафе на Бергерштрассе в районе Норденд. В результате было повреждено само здание, соседние строения и припаркованные автомобили.

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Всего через несколько минут еще один взрыв прогремел возле кальянной на Цайле. Здание также получило повреждения. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В ходе начавшихся сразу после взрывов поисков полицейские задержали неподалеку от места происшествия на Бергерштрассе 17-летнего гражданина Нидерландов. Его должны доставить к судье, который решит вопрос о дальнейшем содержании подростка под стражей.

Расследованием занимается криминальная полиция Франкфурта при поддержке Земельного управления уголовной полиции Гессена.

Пять взрывов за несколько дней

Следователи выясняют, могут ли два новых случая быть связаны еще с тремя похожими взрывами, произошедшими во Франкфурте и соседнем Оффенбахе в последние дни.

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В воскресенье взрывы произошли во Франкфурте-Заксенхаузене и Оффенбахе - были повреждены бар, кафе и киоск. После происшествия в Заксенхаузене полиция задержала 15-летнего подростка, также гражданина Нидерландов. Он был помещен под стражу.

Утром в понедельник еще одно взрывное устройство сработало возле многоквартирного дома во франкфуртском районе Боккенхайм. Люди и в этих случаях не пострадали.

Таким образом, сейчас следователи изучают обстоятельства уже пяти похожих эпизодов. Полиция сообщает, что первые данные указывают на возможную связь с организованной преступностью.

Одно из направлений расследования - так называемое Violence as a Service, или «насилие как услуга». Так называют схему, при которой преступные группировки за деньги привлекают молодых людей для совершения нападений, в том числе подрывов.

После серии происшествий полиция усилила проверки в центре Франкфурта, прежде всего в ночное время. Пока официально не установлено, что все пять взрывов связаны между собой.