17 сентября 2026, 18:59 Валерия Леонова

Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день

Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день

В Сингапуре придумали необычный способ отвлечь людей от бесконечного просмотра коротких видео и социальных сетей: жителей страны поощряют деньгами за ежедневное чтение. Для участия достаточно провести с книгой хотя бы 15 минут, сообщают The Independent и ReadSG.

Новая пятилетняя национальная программа ReadSG, запущенная Национальным библиотечным советом Сингапура (NLB), стартовала 6 сентября. Ее задача - сделать чтение повседневной привычкой и одновременно противостоять распространению короткого контента, который постоянно переключает внимание человека.

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Организаторы предлагают начать всего с 15 минут в день. Это примерно столько времени, сколько занимают три остановки на метро, ожидание автобуса или чашка утреннего кофе.

Участники ReadSG Challenge отмечают прочитанное на государственной платформе CrowdTaskSG. За ежедневную сессию продолжительностью не менее 15 минут начисляют 20 виртуальных монет. Накопленные монеты можно обменивать на деньги: 1000 монет равны одному сингапурскому доллару.

Правда, разбогатеть на книгах не получится. Засчитывается только одна сессия в день, поэтому человек, читающий ежедневно в течение года, сможет получить около 7,30 сингапурского доллара. Денежное вознаграждение здесь скорее игровой стимул, который должен помочь сформировать привычку.

Зачем Сингапуру понадобилась такая программа

По данным исследования Национального библиотечного совета, книги хотя бы раз в неделю читают лишь около трех из десяти взрослых жителей страны. При этом проблема не в том, что люди вообще перестали читать: они постоянно получают информацию с экранов телефонов, но все чаще предпочитают короткие тексты и быстро сменяющийся контент.

Глава Национального библиотечного совета Мелисса Тэм объясняет, что продолжительное чтение тренирует способность концентрироваться, критически мыслить и использовать воображение. Цель программы гораздо шире, чем просто заставить людей чаще брать в руки книги: организаторы хотят сформировать общество любознательных и думающих читателей, способных ориентироваться в усложняющемся информационном мире.

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ReadSG рассчитана на пять лет. Покровителем программы стал президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам. По его словам, такой срок выбран не случайно: привычки меняются медленно, поэтому результат программы нельзя оценивать через несколько месяцев.

К сентябрю 2027 года организаторы рассчитывают привлечь к читательскому челленджу 150 тысяч человек

У программы есть и благотворительная составляющая

С 6 сентября по 7 октября каждая зарегистрированная 15-минутная сессия одновременно учитывается в акции Read for Good.

Общая цель - набрать 7,5 миллиона минут чтения. Благодаря поддержке партнеров это позволит направить до 150 тысяч сингапурских долларов на помощь социальным и образовательным проектам и поддержать до 10 тысяч человек.

Получается необычная формула: человек откладывает телефон, читает книгу, получает небольшое вознаграждение - и одновременно помогает другим.

 

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