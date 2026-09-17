Советник Трампа призвал США готовиться к боям вблизи Луны

Американским военным необходимо готовиться к возможным боевым действиям не только на околоземной орбите, но и вблизи Луны. Об этом заявил главный военный советник президента США Дональда Трампа, генерал Дэн Кейн, выступая на конференции по авиации, космосу и кибербезопасности.

Кейн считает, что США должны заранее адаптироваться к новым условиям. По его словам, американские вооруженные силы должны быть готовы «сражаться, выстоять и победить… от морского дна до окололунного пространства», сообщает Associated Press.

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Отдельно о задачах Космических сил рассказал глава Командования Космических сил генерал-лейтенант Грегори Ганьон. «Человечество продвигается все дальше в космос - задача Космических сил состоит в том, чтобы помочь подготовиться к защите интересов США»,- сказал он.

Американские военные ранее также говорили о развитии возможностей для контроля космического пространства. Глава ВВС США Трой Мейнк заявлял, что Вашингтон располагает оружием для таких задач и работает над системами отслеживания и перехвата целей в космосе.