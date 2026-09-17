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Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше

Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 17 сентября объявил об отставке после того, как подсчет голосов подтвердил победу оппозиционного блока на парламентских выборах. Четыре партии во главе с социал-демократами Магдалены Андерссон получили 176 из 349 мест в Риксдаге, тогда как правый блок Кристерссона - 173.

Выборы прошли 13 сентября и оказались чрезвычайно напряженными. Победивший блок опередил соперников всего на 50 359 голосов.

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Кристерссон заявил, что попросил освободить его от должности, чтобы спикер парламента мог без промедления начать процесс формирования нового правительства.

До появления нового кабинета нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности.

Крупнейшей партией в новом парламенте остаются социал-демократы во главе с бывшим премьер-министром Магдаленой Андерссон. Они получили 99 депутатских мест.

Однако утверждать, что Андерссон уже стала или обязательно станет следующим премьер-министром, пока нельзя.

Большинство в 176 мест принадлежит не одной партии, а четырем политическим силам - социал-демократам, Партии центра, Левой партии и «зеленым». Между ними существуют серьезные разногласия по ряду вопросов.

Особенно непростыми могут оказаться переговоры между Партией центра и Левой партией. Центристы ранее давали понять, что не хотят входить в правительство вместе с левыми. Поэтому Андерссон предстоит найти вариант, который позволит заручиться достаточной поддержкой в парламенте.

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Ультраправые партии в Швеции неожиданно утратили поддержку.  Андерссон обещала повысить налоги для банков и лиц с высокими доходами, сократить очереди на медицинское обслуживание и улучшить показатели успеваемости в школах.

Что будет теперь

28 сентября вновь избранные депутаты впервые соберутся в Риксдаге. Они выберут спикера и трех его заместителей.

После отставки премьер-министра именно спикер проводит переговоры с лидерами парламентских партий и предлагает кандидатуру нового главы правительства.

Шведская система отличается от принятой во многих других странах: кандидату в премьер-министры не обязательно получать большинство голосов «за». Он считается утвержденным,  если против него не проголосует большинство парламента - как минимум 175 из 349 депутатов.

Если кандидатуру отклонят, спикер продолжит консультации и сможет предложить другую. Всего у него есть четыре попытки. Если ни одна кандидатура не получит необходимой поддержки, должны быть назначены внеочередные выборы.

Первое голосование по кандидатуре нового премьер-министра теоретически возможно уже 29 сентября, однако его фактическая дата будет зависеть от того, насколько быстро партии смогут договориться.

Главным претендентом на возвращение на пост главы правительства остается Магдалена Андерссон, которая уже возглавляла Швецию в 2021-2022 годах. Но сначала ей предстоит решить более сложную задачу - найти парламентскую формулу, которая позволит сформировать устойчивое правительство.

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