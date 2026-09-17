17 сентября 2026, 20:57 Валерия Леонова

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка

Правительство Японии утром 17 сентября в полном составе подало заявления об отставке. Однако речь идет не о падении правительства или политическом кризисе, а о процедуре, связанной с запланированной перестановкой кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, сообщают Reuters и The Japan Times.

Сразу за этим последовали перестановки в кабмине, которые провела глава правительства Санаэ Такаити.

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Новый состав правительства Такаити объявила в тот же день. Перестановка стала первой с момента ее прихода на пост премьер-министра в октябре 2025 года.

Большинство ключевых министров сохранили свои должности, поэтому радикальной смены политического курса не произошло.

На своих постах остались министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр обороны Синдзиро Коидзуми, министр финансов Сацуки Катаяма и генеральный секретарь кабинета Минору Кихара.

Также сохранил должность министр экономической политики Минору Киути - один из ключевых сторонников экономического курса Такаити.

Зачем понадобилась перестановка

Кабинетные перестановки в Японии происходят достаточно регулярно и позволяют премьер-министру менять распределение должностей, обновлять команду и учитывать баланс сил внутри правящей партии.

В данном случае Такаити выбрала скорее преемственность, чем масштабное обновление: экономический и внешнеполитический блоки правительства в основном остались прежними.

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Однако одно изменение имеет особое политическое значение. В кабинет впервые вошел представитель Партии инноваций Японии (Nippon Ishin no Kai), которая является младшим партнером правящей Либерально-демократической партии.

Перестановке в кабинете предшествовали изменения в руководстве самой Либерально-демократической партии.

16 сентября Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, обновила партийное руководство. Однако и там большинство ключевых фигур сохранили свои позиции.

Премьер объяснила это необходимостью создать команду, которая сможет выполнить предвыборные обещания партии после февральских парламентских выборов.

Перестановка проходит на фоне непростой экономической ситуации. Правительство готовит снижение налога на потребление продуктов питания и другие меры поддержки населения из-за роста стоимости жизни.

При этом государственные финансы Японии остаются под давлением: государственный долг страны примерно вдвое превышает размер ВВП.

Сохранение  на постах министра финансов и министра экономической политики говорит о  преемственности экономического курса.

Таким образом, формальная отставка всего японского правительства 17 сентября стала не концом кабинета Такаити, а частью заранее запланированного обновления его состава.

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