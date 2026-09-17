Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи

Спустя год после смерти Джорджо Армани в созданной им модной империи произошло важное кадровое изменение. 16 сентября Armani Group объявила, что итальянский дизайнер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и линии аксессуаров Giorgio Armani. К работе он приступил сразу.

Это назначение необычно для компании, десятилетиями строившей свою творческую систему вокруг самого Джорджо Армани и людей из его ближайшего окружения. Витале стал первым приглашенным со стороны дизайнером, которому после смерти основателя доверили столь значительную творческую роль в группе.

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При этом называть его новым главным дизайнером всей Armani было бы неправильно. Основную женскую линию Giorgio Armani продолжает курировать племянница модельера Сильвана Армани, а мужскую - его многолетний соратник Лео Дель’Орко. Витале будет отвечать за мужские и женские коллекции Emporio Armani, а также аксессуары Giorgio Armani.

Кто такой Дарио Витале

43-летний Дарио Витале родился недалеко от Неаполя и окончил миланский Istituto Marangoni. Карьеру он начинал в Dsquared2, затем работал в Bottega Veneta.

Главной школой для него стала Miu Miu. В компанию он пришел в 2010 году и провел там около 14 лет, со временем став директором по дизайну готовой одежды и одним из ключевых людей творческой команды бренда.

В 2025 году Витале получил одну из самых заметных должностей в итальянской моде - возглавил творческое направление Versace после ухода Донателлы Версаче. Он стал первым человеком не из семьи Версаче, которому доверили дизайн модного дома.

Однако его работа там оказалась короткой. Витале успел представить только одну коллекцию и покинул Versace в декабре 2025 года вскоре после того, как Prada Group завершила приобретение модного дома за 1,25 млрд евро.

Теперь похожая задача ждет его в Armani - еще одном итальянском модном доме, который впервые учится жить без своего основателя.

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Первая коллекция - в 2027 году

Первую полноценную коллекцию Emporio Armani, созданную под руководством Дарио Витале, представят в начале 2027 года - это будет коллекция осень-зима 2027.

Ближайшая же коллекция Emporio Armani весна-лето 2027, которую покажут в Милане 24 сентября, была создана еще Сильваной Армани и Лео Дель’Орко. Вместо традиционного дефиле ее представят в формате презентации.

Сам Витале, комментируя назначение, назвал работу с наследием Армани большой ответственностью. По его словам, у модного дома есть собственный безошибочно узнаваемый язык, который формировался десятилетиями и стал частью истории моды.

Armani переживает смену эпохи

Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. До последних месяцев жизни он сохранял практически полный творческий и управленческий контроль над созданной им компанией.

После его смерти Armani Group начала постепенно переходить к новой модели управления. Согласно завещанию дизайнера, наследники должны продать 15% компании в течение 18 месяцев после его смерти, а спустя несколько лет - еще более крупную долю тому же покупателю. Среди компаний, которым Армани рекомендовал отдать предпочтение, названы LVMH, L’Oréal и EssilorLuxottica.

Поэтому приход Дарио Витале - это не просто очередная перестановка в мире моды. Впервые одна из важнейших линий Armani оказывается в руках дизайнера, который не принадлежит к семье и не был частью многолетнего окружения основателя.

А уже в начале следующего года станет понятно, насколько далеко ему позволят отойти от эстетики человека, чье имя носит модный дом.