17 сентября 2026, 09:35 Наталья Гудемчук

Курьёз в швейцарской булочной: пожилая женщина оставила 1700 евро чаевых за круассан

Курьёз в швейцарской булочной: пожилая женщина оставила 1700 евро чаевых за круассан

В Швейцарии пожилая женщина купила ореховый круассан на главном вокзале Винтертура, но из-за ошибки при оплате с её счёта списали более 1 700 евро. Необычно крупную сумму заметили не сразу, однако в итоге пенсионерке вернули деньги. Об этом пишет Euronews.

Как сообщает швейцарский потребительский журнал «Beobachter», инцидент произошёл в июле. Женщина зашла в булочную на главном вокзале Винтертура, чтобы купить ореховый круассан на перекус.

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При оплате картой она, по всей видимости, случайно ввела слишком большую сумму чаевых. В результате обычная покупка обошлась ей более чем в 1 700 евро.

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Представительница пекарни рассказала изданию, что, вероятно, произошло недоразумение при вводе данных. По её словам, при оплате картой покупатель может самостоятельно ввести сумму чаевых.

«Мы предполагаем, что клиентка решила, будто ей нужно набрать PIN-код», - пояснила представительница.

Сначала ни женщина, ни сотрудники булочной не заметили необычно крупное списание. Ошибка обнаружилась лишь во время консультации для пожилых людей по финансовым вопросам. Сотрудница, просматривая выписки со счёта пенсионерки, обратила внимание на «необычно крупную» сумму для пекарни.

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