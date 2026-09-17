17 сентября 2026, 14:58

Европу накрывает новая волна жары с температурой до +37 градусов

Европу накрывает новая волна жары с температурой до +37 градусов

Европа пока не спешит переходить к осенней погоде. На Пиренейском полуострове в ближайшие дни сохранится сильная жара: в отдельных районах Испании и Португалии температура поднимется до +37 °С, а показатели могут заметно превысить климатическую норму.

Самые высокие значения уже зафиксировали в Испании и Португалии. За последние сутки в Бадахосе температура достигла +38,1 °С, а в Эворе - +37,9 °С. В ближайшие дни эти регионы останутся среди самых жарких в Европе.

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На юге Португалии, а также в южной и юго-западной Испании воздух будет прогреваться до +31…+37 °С. Жаркая погода местами затронет и юг Франции, хотя там экстремальных значений ожидается меньше.

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Особенно заметной ситуация выглядит на фоне температурных аномалий. В отдельных районах показатели могут оказаться на 5–13 градусов выше климатической нормы для второй половины сентября.

При этом далеко не вся Европа продолжит жить по летнему сценарию. Например, в Польше до конца недели ожидается максимум около +17…+26 °С. Там погода уже больше напоминает начало осени.

В результате контраст между регионами континента будет особенно заметным: пока юг Европы продолжит переживать летний зной, в других странах температура постепенно будет снижаться. Осень наступает не для всех одновременно.

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