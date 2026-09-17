17 сентября 2026, 13:28

Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике

Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике

Джим Керри впервые за семь месяцев вновь появился перед камерой. 64-летний актер записал поздравление для своего давнего друга, комика Джеффа Росса, и продемонстрировал привычную мимику, энергичную манеру и узнаваемую харизму.

Видео Росс опубликовал в Instagram в честь своего 61-летия. Вместо обычного короткого поздравления Керри устроил настоящий комедийный номер, в котором успел пошутить над возрастом, внешностью и финансовыми успехами именинника.

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Публикация от Jeff Ross (@therealjeffreyross)

Поздравление началось с отсылки к фильму «Седьмая печать», где главный герой играет со Смертью в шахматы. После этого Керри переключился на внешность Росса и продолжил шутить уже в своей фирменной жесткой манере.

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«61 год назад на свет появился мальчик по имени Джефф Росс. Не хочу сказать, что он был уродливым младенцем, но когда он родился, Бог заставил его мать подписать соглашение о неразглашении. И в этом плане ничего не изменилось. На самом деле, стало еще хуже. Я видел головы с кистозным акне, которые выглядели лучше», – сказал актер.

Керри также сравнил духовное животное Росса с рыбой-каплей. Однако в конце все-таки признал главное достоинство друга - его умение смешить публику.

«Одного нельзя отрицать, Джефф. Ты смешной. Ты всю жизнь посвятил тому, чтобы смешить людей. Если бы же это было нарочно»,– добавил Керри.

Последний раз актер привлекал такое внимание после церемонии вручения французской кинопремии «Сезар» в Париже в феврале 2026 года. Керри тогда получил награду за вклад в кинематограф, но обсуждали в соцсетях главным образом его изменившуюся внешность.

Именно после этого в интернете появились конспирологические версии о том, что настоящий Керри якобы умер, а вместо него на публике появляется двойник. Доказательств этим утверждениям не представили, а сам актер публично их не подтверждал.

Новое видео, в котором Керри выглядит привычно и активно общается с Россом, вновь привлекло внимание поклонников. На этот раз поводом стали уже не слухи о внешности актера, а его возвращение в публичное пространство.

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