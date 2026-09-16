В Лос-Анджелесе во время репортажа про ДТП разбился вертолет новостной службы NBC: погибли трое

В Лос-Анджелесе разбился вертолет телеканала NBC4, который освещал крупное ДТП с городским автобусом. Погибли три человека - репортер телеканала Элиана Морено, пилот Джордж Марсинив и человек, находившийся на земле, сообщает Los Angeles Times.

Катастрофа произошла вечером 15 сентября в районе Чатсворт в долине Сан-Фернандо. Вертолет NewsChopper4 находился в воздухе вместе с другими телевизионными бортами: журналисты освещали серьезную аварию с участием внедорожника и автобуса Metro.

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Примерно в 19:00 вертолет рухнул на территории между двумя коммерческими зданиями и загорелся. Огонь охватил четыре находившихся рядом автомобиля и два грузовых контейнера. На место прибыли десятки пожарных.

Позже NBC4 сообщил, что на борту находились репортер Элиана Морено и пилот Джордж Марсинив. Морено работала на телевизионных вертолетах с 2010 года. Вместе с Марсинивом они регулярно летали на задания с 2023 года.

Еще один человек погиб на земле. По данным пожарной службы, после крушения пострадавших также доставляли в больницу.

Ведущая сообщила о трагедии в прямом эфире

Сначала телеканал потерял связь со своей съемочной группой. Позднее ведущая NBC4 Коллин Уильямс во время прямого эфира подтвердила, что разбился именно вертолет телеканала.

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Она сказала зрителям, что команде необходимо несколько минут, чтобы осмыслить произошедшее и прийти в себя. После этого NBC4 прервал прямую трансляцию.

Незадолго до авиакатастрофы неподалеку произошло тяжелое ДТП: внедорожник врезался в бок городского автобуса Metro. Машина буквально застряла в корпусе автобуса, а спасателям пришлось извлекать оказавшихся внутри людей.

Первые сообщения властей говорили как минимум о двух погибших и шести пострадавших. Позднее Los Angeles Times сообщила, что число погибших в этой аварии увеличилось до трех.

Таким образом, за несколько часов в одном районе Лос-Анджелеса произошли две трагедии - сначала смертельное ДТП, а затем крушение телевизионного вертолета, который прибыл для его освещения.

Причина падения NewsChopper4 пока неизвестна. Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).