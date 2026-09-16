В какой стране ЕС реже всего взламывают дома? Литва возглавила рейтинг

В 2024 году в ЕС зарегистрировали около 1,2 миллиона краж со взломом, однако уровень таких преступлений существенно различается между странами. Самый низкий показатель зафиксирован в Литве - 24 кражи со взломом на 100 000 жителей, тогда как в Австрии этот показатель составил 700, сообщает Euronews.

Полиция по всей Европе в сезон отпусков призывает жителей, уезжающих из дома, позаботиться о дополнительной защите жилья. При этом статистика Eurostat показывает, что за последнее десятилетие число зарегистрированных краж со взломом в ЕС значительно сократилось. В 2024 году их было на 35,4% меньше, чем в 2014 году. В общей сложности полиция зарегистрировала 1,2 миллиона таких преступлений, из которых 721 876 пришлись на частные жилые помещения.

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Наиболее высокий показатель краж со взломом в 2024 году был зафиксирован в Австрии - 700 случаев на 100 000 жителей. Далее следовали Швеция с 601 случаем и Люксембург с 568.

На другом конце таблицы оказалась Литва - 24 кражи со взломом на 100 000 жителей. За ней следовали Болгария и Словакия.

Литва также показала самое значительное снижение показателя по сравнению с 2014 годом - на 79%. В Болгарии снижение составило 78%, а в Греции число краж со взломом сократилось на 71% по сравнению с пиковым уровнем 2015 года.

В Испании за десятилетие показатель снизился всего на 21%, во Франции - на 23%. При этом именно во Франции ежегодно регистрируется более 300 000 краж со взломом. Германия находится примерно на том же уровне, тогда как в Испании ежегодно фиксируется около 143 000 таких преступлений.

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При этом сравнение показателей разных стран требует осторожности: Eurostat отмечает, что на статистику влияют различия в законодательстве, практике регистрации преступлений полицией и готовности жителей сообщать о них.

Одновременно в Европе растет использование систем защиты жилья. По данным EU Trade Explorer, производство охранных сигнализаций в ЕС увеличилось с 30,1 миллиона устройств в 2015 году до 68,3 миллиона в 2025 году - рост составил 126,5%.

Показателен пример Ирландии. По данным Центрального статистического управления страны, в 2024 году 30% интернет-пользователей использовали дома подключенные к интернету системы безопасности - сигнализации, камеры, умные дверные звонки и другие устройства. В 2022 году таких пользователей было 17%.

В целом в ЕС, Великобритании, Швейцарии и Норвегии установлено около 20 миллионов охранных систем в частных домах и на малых предприятиях, согласно данным консалтинговой компании Berg Insight. На североамериканском рынке - в США и Канаде - доля объектов с установленными сигнализациями, по этим данным, значительно выше.

на фото: Клайпеда, Литва.