16 сентября 2026, 19:58

Детям до 13 лет могут закрыть доступ к соцсетям в Евросоюзе

Детям до 13 лет могут закрыть доступ к соцсетям в Евросоюзе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах запретить использование социальных сетей детьми младше 13 лет на территории Евросоюза. Соответствующий законопроект, как ожидается, представят 17 сентября. Ограничения будут зависеть от возраста ребенка.

«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет», - заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.

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Для подростков от 13 до 15 лет предусмотрят отдельный формат аккаунтов с ограничениями по времени. Создавать и контролировать такие аккаунты должны будут родители. Таким образом, самостоятельное использование обычных профилей для этой возрастной группы хотят ограничить, сообщает dw.com

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Для пользователей от 15 до 18 лет предлагается другой подход. Социальные платформы должны будут обеспечить безопасный дизайн своих сервисов, а доказывать их безопасность для детей придется технологическим компаниям.

Фон дер Ляйен объяснила инициативу необходимостью защитить детство от чрезмерного влияния цифровой среды. «Детей лишают детства», - сказала она. По ее словам, детям необходимо время, чтобы чувствовать, принимать собственные решения и даже просто скучать.

«Но если у ребенка есть смартфон, он лишается всего этого».

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