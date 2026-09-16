16 сентября 2026, 07:58 Валерия Леонова

Чат-бот не должен становиться «другом»: Microsoft ограничит ИИ в американских школах

Чат-бот не должен становиться «другом»: Microsoft ограничит ИИ в американских школах

Microsoft вводит новые правила использования искусственного интеллекта в американских школах. Компания договорилась с Американской федерацией учителей (AFT) и ее нью-йоркским отделением о единых стандартах безопасности и защиты персональных данных. Они начнут применяться к школьным контрактам Microsoft в США с 1 ноября.

Новые правила не означают запрета искусственного интеллекта в школах. Их задача - определить, что ИИ-системам можно и нельзя делать при работе с детьми и их данными, сообщает Euronews.

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Одно из наиболее заметных ограничений касается так называемых ИИ-компаньонов. В школьных продуктах Microsoft не должно быть функций, которые специально создают у ребенка эмоциональную привязанность или зависимость от чат-бота либо заставляют его продолжать общение дольше, чем необходимо для выполнения учебного задания.

Компания также обязалась не использовать данные школьников и преподавателей для обучения своих ИИ-моделей. Предусмотрено лишь узкое исключение для информации, необходимой для обеспечения безопасности детей.

Данные учеников нельзя будет продавать, использовать для рекламы или разработки новых продуктов. Запрещается и отслеживание школьников.

Еще один принцип - важные решения не должны оставаться за искусственным интеллектом. ИИ не сможет самостоятельно принимать решения, затрагивающие ученика, без контроля со стороны человека

Родители должны знать, что происходит с данными ребенка

Microsoft обязуется простым и понятным языком объяснять школам и семьям, как работают ее ИИ-инструменты, какую информацию они собирают и для чего она используется.

Соблюдение новых правил будет проверяться в том числе с помощью независимых аудитов.

Соглашение появилось на фоне все более активных споров в США о том, какое место искусственный интеллект должен занимать в образовании.

Крупнейшие школьные системы страны - Нью-Йорка и Лос-Анджелеса - в начале нового учебного года решили на год ограничить использование учениками ИИ, чтобы разобраться, как безопасно применять эту технологию в образовании. В Нью-Йорке ограничения распространяются на учеников начальной и средней школы, а в Лос-Анджелесе - в том числе на старшеклассников.

А что делают другие разработчики ИИ

Теперь один из главных вопросов - последуют ли примеру Microsoft другие технологические компании.

Американская федерация учителей уже ведет переговоры с OpenAI, создавшей ChatGPT, и Anthropic, разработчиком Claude.

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OpenAI назвала соглашение с Microsoft важным шагом в обеспечении безопасности ИИ и защиты данных в школах и сообщила, что рассчитывает вскоре завершить работу над собственным соглашением с профсоюзом.

Anthropic также заявила, что вместе с AFT работает над стандартами безопасности и конфиденциальности.

Пока неизвестно, присоединится ли к инициативе Google - один из крупнейших поставщиков цифровых технологий для школ.

В августе компания оказалась в центре дискуссии после расширения доступа к инструментам Gemini через Google Classroom для школьных аккаунтов учащихся младше 18 лет. По данным Google, Classroom используют около 150 млн преподавателей и учащихся по всему миру.

Эксперты при этом предупреждают: более строгие правила защиты данных сами по себе еще не означают, что искусственный интеллект нужно активнее внедрять в школы.

Споры о допустимом возрасте для знакомства детей с генеративным ИИ идут и в Европе. Например, в Норвегии в этом году рекомендовали, чтобы ученики начальной школы, как правило, не использовали генеративный ИИ самостоятельно для выполнения заданий.

Во Франции подход несколько иной: знакомить детей с принципами работы искусственного интеллекта можно уже в начальной школе, однако самостоятельно пользоваться генеративным ИИ младшим школьникам не рекомендуется. Использовать такие инструменты непосредственно на уроках под контролем учителя можно примерно с 13-14 лет.

Проблема становится все актуальнее еще и потому, что подростки обращаются к чат-ботам далеко не только за помощью с уроками.

Исследование австрийского центра Saferinternet.at показало, что 94% опрошенных подростков от 11 до 17 лет уже пользуются ИИ-чат-ботами, а 73% используют такие инструменты для школы и домашних заданий.

Таким образом, вопрос для школ постепенно меняется: речь идет уже не столько о том, допускать ли искусственный интеллект в образование вообще, сколько о том, какие границы установить для его использования и как защитить детей.

 

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